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Буданов обратился к пленным украинцам и их семьям

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Дата публикации 26 июня 2025 12:23
В День памяти жертв пыток Буданов вспомнил украинцев в неволе
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: УНИАН
Ключові моменти ГУР продолжает фиксировать случаи жестокого обращения

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в Международный день в поддержку жертв пыток заявил, что для Украины эта дата не является лишь элементом международного календаря — это напоминание о реальности, в которой страна живет ежедневно. Глава ГУР подчеркнул, что в российском плену до сих пор находятся украинские граждане: военные, гражданские, добровольцы, медики, волонтеры. Все они подвергаются жестокому обращению, психологическому давлению, унижениям и изоляции.

Об этом Кирилл Буданов высказался в видеообращении, которое опубликовала пресс-служба ГУР.

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ГУР продолжает фиксировать случаи жестокого обращения

"Мы фиксируем каждый такой случай, мы собираем показания, передаем данные в соответствующие органы, работаем с международными партнерами Украины. И мы верим, виновные будут наказаны. Но прежде чем будет приговор, должен быть возврат. За каждым фактом и каждой цифрой — живой человек. Человек, который сопротивляется не только физически, но и морально. Который не сломался. И эти люди — источники нашей силы. Их дух не сломлен", — сказал Буданов.

Вместе с тем он подчеркнул, что первоочередной задачей остается возвращение каждого украинца домой. Буданов также обратился к семьям пленных, поблагодарив их за выдержку и борьбу.

"Я особенно хочу обратиться к семьям. Вы не просто ждете, вы боретесь. Вы находите слова, когда говорить трудно. Вы говорите за тех, кто не может говорить сам. Вы — часть этой борьбы. И я хочу, чтобы вы знали — мы рядом. Так же обращаюсь к освобожденным. Ваши истории — болезненные, важные, сильные. Ваш опыт — это свидетельства, память и доказательства. Вы вернулись, но мы понимаем, что путь для восстановления долгий. Мы поддерживаем вас, мы учимся у вас", — сказал Кирилл Буданов.

Начальник ГУР сообщил, что Координационный штаб ежедневно работает над поиском и возвращением пропавших без вести и удерживаемых лиц, а также поддержкой их семей.

"Мы не остановимся. Спасибо вам за силу, за веру, за единство. Сегодня мы здесь, чтобы сказать — мы помним, мы вместе, мы действуем", — резюмировал Буданов.

Напомним, недавно в Украину вернули из России тяжелобольных пленных украинских военнослужащих.

Мужчины рассказали, что россияне жестко обращались с пленными, применяли физическое и моральное насилие.

Недавно на Ривненщине умер военнослужащий, который вернулся из плена.

разведка пленные Кирилл Буданов ГУР Россия пытки
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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