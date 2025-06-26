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Буданов звернувся до полонених українців та їхніх родин

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Дата публікації: 26 червня 2025 12:23
У День пам'яті жертв катувань Буданов згадав українців у неволі
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: УНІАН
Ключові моменти ГУР продовжує фіксувати випадки жорстокого поводження

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у Міжнародний день на підтримку жертв катувань заявив, що для України ця дата не є лише елементом міжнародного календаря — це нагадування про реальність, у якій країна живе щоденно. Очільник ГУР наголосив, що в російському полоні досі перебувають українські громадяни: військові, цивільні, добровольці, медики, волонтери. Всі вони зазнають жорстокого поводження, психологічного тиску, принижень та ізоляції.

Про це Кирило Буданов висловився у відеозверненні, яке опублікувала пресслужба ГУР.

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ГУР продовжує фіксувати випадки жорстокого поводження 

"Ми фіксуємо кожен такий випадок, ми збираємо свідчення, передаємо дані до відповідних органів, працюємо з міжнародними партнерами України. І ми віримо, винні будуть покарані. Але перш ніж буде вирок, має бути повернення. За кожним фактом і кожною цифрою — жива людина. Людина, яка чинить опір не лише фізично, а й морально. Яка не зламалась. І ці люди – джерела нашої сили. Їхній дух не зламний", — сказав Буданов.

Разом із тим він підкреслив, що першочерговим завданням залишається повернення кожного українця додому. Буданов також звернувся до родин полонених, подякувавши їм за витримку і боротьбу.

"Я особливо хочу звернутися до родин. Ви не просто чекаєте, ви боретесь. Ви знаходите слова, коли говорити важко. Ви говорите за тих, хто не може говорити сам. Ви — частина цієї боротьби. І я хочу, щоб ви знали — ми поруч. Так само звертаюся до визволених. Ваші історії – болючі, важливі, сильні. Ваш досвід — це свідчення, пам'ять і докази. Ви повернулися, але ми розуміємо, що шлях для відновлення довгий. Ми підтримуємо вас, ми вчимося у вас", — сказав Кирило Буданов. 

Начальник ГУР повідомив, що Координаційний штаб щоденно працює над пошуком і поверненням зниклих безвісти та утримуваних осіб, а також підтримкою їхніх родин.

"Ми не зупинимось. Дякую вам за силу, за віру, за єдність. Сьогодні ми тут, щоб сказати — ми пам’ятаємо, ми разом, ми діємо", — резюмував Буданов.

Нагадаємо, нещодавно в Україну повернули з Росії важкохворих полонених українських військовослужбовців

Чоловіки розповіли, що росіяни жорстко поводились з полоненими, застосовували фізичне та моральне насилля.

Нещодавно на Рівненщині помер військовослужбовець, який повернувся з полону. 

розвідка полонені Кирило Буданов ГУР Росія катування
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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