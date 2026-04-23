Буданов заявил, что удары дронов подрывают экономику и репутацию РФ

Удары беспилотников Украины по объектам в России имеют не только военный эффект, но и наносят серьезные экономические и имиджевые потери. Наиболее ощутимым следствием становится подрыв доверия к РФ как надежному партнеру на международном рынке.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время Киевского форума по безопасности в четверг, 23 апреля, передает Новини.LIVE.

По его словам, атаки по инфраструктуре создают риски срыва контрактов, что является критическим для экономики страны-агрессора.

"Санкции когда-то кончатся, когда закончится война. Все равно когда-то это произойдет. А вот имиджевый удар будет работать еще очень долго", — подчеркнул Буданов.

Он добавил, что все больше государств начинают сомневаться в способности России выполнять свои обязательства, в частности из-за проблем с логистикой.

"Ставится под сомнение Россия как надежный поставщик, который может поставить свое сырье вовремя в страну назначения. С этим есть огромные проблемы. По всему, что движется с севера и с юга, через Черное море и через Балтийское", — подчеркнул он.

