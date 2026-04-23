Буданов заявив, що удари дронів підривають економіку та репутацію РФ

Кирило Буданов. Фото: Офіс президента

Удари безпілотників України по об'єктах у Росії мають не лише військовий ефект, а й завдають серйозних економічних та іміджевих втрат. Найбільш відчутним наслідком стає підрив довіри до РФ як надійного партнера на міжнародному ринку.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Київського безпекового форуму в четвер, 23 квітня, передає Новини.LIVE.

Буданов оцінив результативність ударів по РФ

За його словами, атаки по інфраструктурі створюють ризики зриву контрактів, що є критичним для економіки країни-агресора.

"Санкції колись скінчаться, коли закінчиться війна. Все одно колись це станеться. А от іміджевий удар буде працювати ще дуже довго", — наголосив Буданов.

Він додав, що дедалі більше держав починають сумніватися у здатності Росії виконувати свої зобов'язання, зокрема через проблеми з логістикою.

"Ставиться під сумнів Росія як надійний постачальник, яка може поставити свою сировину вчасно в країну призначення. З цим є величезні проблеми. По всьому, що рухається з півночі та з півдня, через Чорне море і через Балтійське", — підкреслив він.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Кирило Буданов заявив, що штучний інтелект уже суттєво впливає на характер сучасної війни та перебіг бойових дій в Україні.

Також керівник ОП прокоментував можливі контакти з представниками Росії, зазначивши, що розвідувальні структури продовжують працювати, однак деталі таких процесів залишаються закритими для публічного обговорення.