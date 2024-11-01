Какую церковь посещает Кирилл Буданов — капеллан рассказал подробности

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Руководитель Службы военного капелланства Главного управления разведки Константин Холодов рассказал, является ли верующим глава разведки Кирилл Буданов. Оказалось, он иногда посещает церковь со своей женой.

Об этом Константин Холодов рассказал в интервью Янине Соколовой.

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Какую церковь посещает Кирилл Буданов

Руководитель военного капелланства ГУР рассказал, что Кирилл Буданов посещает богослужение, когда у него есть свободное время, и исповедуется. Он ходит в церковь ПЦУ вместе с женой, когда есть такая возможность.

"Буданов приходит с женой на богослужения, которые я провожу. Он не просто стоит и смотрит, он включен в процесс, молится, исповедуется, причащается. Немногие из сегодняшних военачальников являются людьми церковными", — сказал Холодов.

Также капеллан рассказал, что Кирилл Буданов молится о благосостоянии Украины.

"Он молится о победе украинского народа над врагами", — сказал он.

Напомним, опрос среди украинцев показал, что глава ГУР Кирилл Буданов вызывает доверие у граждан. Он оказался на второй позиции "рейтинга доверия".

Ранее Кирилл Буданов предостерег, куда направят первые подразделения войск КНДР для привлечения в войну против Украины.