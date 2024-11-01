Яку церкву відвідує Кирило Буданов — капелан розповів подробиці

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Керівник Служби військового капеланства Головного управління розвідки Костянтин Холодов розповів, чи є вірянином глава розвідки Кирило Буданов. Виявилось, він деколи відвідує церкву з своєю дружиною.

Про це Костянтин Холодов розповів в інтерв'ю Яніні Соколовій.

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Яку церкву відвідує Кирило Буданов

Керівник військового капеланства ГУР розповів, що Кирило Буданов відвідує богослужіння, коли має вільний час та сповідається. Він ходить до церкви ПЦУ разом з дружиною, коли є така можливість.

"Буданов приходить з дружиною на богослужіння, які я проводжу. Він не просто стоїть і дивиться, він включений у процес, молиться, сповідається, причащається. Мало хто із сьогоднішніх воєначальників є людьми церковними", — сказав Холодов.

Також капелан розповів, що Кирило Буданов молиться за добробут України.

"Він молиться про перемогу українського народу над ворогами", — сказав він.

Нагадаємо, опитування серед українців показало, що глава ГУР Кирило Буданов викликає довіру у громадян. Він опинився на другій позиції "рейтингу довіри".

Раніше Кирило Буданов застерігав, куди саме направлять перші підрозділи військ КНДР для залучення у війну проти України.