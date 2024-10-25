У Вселенському патріархаті зростає розчарування главою ПЦУ Епіфанієм

Засідання Священного Синоду. Фото: Vema

Під час Священного Синоду було обговорено результати візиту делегації до України. Як з'ясувалося, прогресу у вирішенні конфлікту між православними церквами немає.

Про це повідомило видання Оrthodoxtimes у п'ятницю, 25 жовтня.

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Під час засідання Святого і Священного Синоду Вселенського Патріархату відчувалося розчарування щодо прогресу у так званому "українському питанні".

Повідомляється, що на другий день засідання було представлено 50-сторінковий звіт делегації з трьох осіб, яка відвідала Україну в серпні.

"Атмосфера під час подальшої дискусії була напруженою, оскільки зі звіту синодальні ієрархи зробили висновок, що візит делегації не приніс жодних позитивних результатів", — йдеться у повідомленні.

Під час Священного Синоду заявили про те, що немає перспективи для діалогу між сторонами, оскільки предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній та предстоятель Української православної церкви УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій не бажають відходити від своїх позицій, щоб знайти спільну мову.

Зазначається, що деякі ієрархи порушували питання про можливість скликання нового об'єднавчого собору. Деякі присутні навіть висловили сумнів щодо вибору Митрополита Епіфанія як предстоятеля ПЦУ, припускаючи, що його лідерство не сприяє налагодженню співпраці з іншими ієрархами.

Митрополит Варшавського Сави у свою чергу запропонував знайти нового лідера для Автокефальної Церкви України.

Нагадаємо, Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах перейшов до ПЦУ. Однак віряни Московського патріархату влаштували бійку біля храму.

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