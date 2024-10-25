Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Священный Синод разочарован работой главы ПЦУ — что известно arrow

Священный Синод разочарован работой главы ПЦУ — что известно

25 октября 2024 18:00
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Во Вселенском патриархате растет разочарование главой ПЦУ Епифанием
Заседание Священного Синода. Фото: Vema
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Во время Священного Синода были обсуждены результаты визита делегации в Украину. Как выяснилось, прогресса в разрешении конфликта между православными церквями нет.

Об этом сообщило издание Оrthodoxtimes в пятницу, 25 октября.

Читайте также:

"Украинский вопрос" во время Священного Синода

Во время заседания Святого и Священного Синода Вселенского Патриархата чувствовалось разочарование относительно прогресса в так называемом "украинском вопросе".

Сообщается, что на второй день заседания был представлен 50-страничный отчет делегации из трех человек, которая посетила Украину в августе.

"Атмосфера во время дальнейшей дискуссии была напряженной, поскольку из отчета синодальные иерархи сделали вывод, что визит делегации не принес никаких положительных результатов", — говорится в сообщении.

Во время Священного Синода заявили о том, что нет перспективы для диалога между сторонами, поскольку предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний и предстоятель Украинской православной церкви УПЦ (Московского патриархата) митрополит Онуфрий не желают отходить от своих позиций, чтобы найти общий язык.

Отмечается, что некоторые иерархи поднимали вопрос о возможности созыва нового объединительного собора. Некоторые присутствующие даже выразили сомнение относительно выбора Митрополита Епифания как предстоятеля ПЦУ, предполагая, что его лидерство не способствует налаживанию сотрудничества с другими иерархами.

Митрополит Варшавский Саввы в свою очередь предложил найти нового лидера для Автокефальной Церкви Украины.

Напомним, Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах перешел в ВТО. Однако верующие Московского патриархата устроили драку у храма.

Ранее мы писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете УПЦ МП в Украине.

священники УПЦ ПЦУ церковь Митрополит Эпифаний

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:21 Генсеку якобы отказали в визите в Украину — в ООН отреагировали

18:59 Хотели сорвать мобилизацию — поймали 19 админов Telegram-каналов

18:57 Скандал с ТЦК в Харькове — прокуратура начала расследование

18:56 Я не барон – глава Одесской ОВА о расследовании журналистов

18:27 В НАК назвали причину неэффективной борьбы с коррупцией

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

18:09 Не медлите с выездом — пробки на трассе Одесса-Рени

18:00 Священный Синод разочарован работой главы ПЦУ — что известно

Text

17:56 Сырский раскрыл правду о боях в Курской области — эфир Вечір.LIVE

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

17:43 Переселенцам планируют сократить помощь — что известно

19:21 Генсеку якобы отказали в визите в Украину — в ООН отреагировали

18:59 Хотели сорвать мобилизацию — поймали 19 админов Telegram-каналов

18:57 Скандал с ТЦК в Харькове — прокуратура начала расследование

18:56 Я не барон – глава Одесской ОВА о расследовании журналистов

18:27 В НАК назвали причину неэффективной борьбы с коррупцией

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

18:09 Не медлите с выездом — пробки на трассе Одесса-Рени

18:00 Священный Синод разочарован работой главы ПЦУ — что известно

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

17:43 Переселенцам планируют сократить помощь — что известно

17:37 Rheinmetall передал Украине еще 20 боевых машин Marder

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

Text

17:56 Сырский раскрыл правду о боях в Курской области — эфир Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп резко высказался относительно реформы МСЭК

Text

13:59 Кремень объяснил, какие штрафы ждут нарушителей языкового закона

Text

13:20 Зеленский сделал резкое заявление об ООН — эфир День.LIVE

Text

13:01 Кремень объяснил, как будут наказывать нарушителей закона о языке

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

11:25 Кремень объяснил, почему радиодиктант читает лучший тандем

Text

08:04 За кого в США будут голосовать на выборах — результаты опроса

Text

08:00 Зеленский озвучил новый план усиления Украины — эфир Ранок.LIVE

24 октября 2024
Text

23:28 Нардеп заявила об умышленном затягивании реформы МСЭК — какая причина

Text

22:09 Нардеп заявила о проблеме, которая возникла между парламентом и правительством

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

15 октября 2024

09:55 Замена "старых" долларов на "новые" — какие купюры не подлежат обмену в Украине