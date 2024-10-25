Во Вселенском патриархате растет разочарование главой ПЦУ Епифанием

Заседание Священного Синода. Фото: Vema

Во время Священного Синода были обсуждены результаты визита делегации в Украину. Как выяснилось, прогресса в разрешении конфликта между православными церквями нет.

Об этом сообщило издание Оrthodoxtimes в пятницу, 25 октября.

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Во время заседания Святого и Священного Синода Вселенского Патриархата чувствовалось разочарование относительно прогресса в так называемом "украинском вопросе".

Сообщается, что на второй день заседания был представлен 50-страничный отчет делегации из трех человек, которая посетила Украину в августе.

"Атмосфера во время дальнейшей дискуссии была напряженной, поскольку из отчета синодальные иерархи сделали вывод, что визит делегации не принес никаких положительных результатов", — говорится в сообщении.

Во время Священного Синода заявили о том, что нет перспективы для диалога между сторонами, поскольку предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний и предстоятель Украинской православной церкви УПЦ (Московского патриархата) митрополит Онуфрий не желают отходить от своих позиций, чтобы найти общий язык.

Отмечается, что некоторые иерархи поднимали вопрос о возможности созыва нового объединительного собора. Некоторые присутствующие даже выразили сомнение относительно выбора Митрополита Епифания как предстоятеля ПЦУ, предполагая, что его лидерство не способствует налаживанию сотрудничества с другими иерархами.

Митрополит Варшавский Саввы в свою очередь предложил найти нового лидера для Автокефальной Церкви Украины.

Напомним, Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах перешел в ВТО. Однако верующие Московского патриархата устроили драку у храма.

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