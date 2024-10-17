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Відомий собор у Черкасах перейшов до ПЦУ — віряни УПЦ МП штурмують храм

17 жовтня 2024 10:38
Карина Приходько - Редактор
Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до ПЦУ
Свято-Михайлівський собор у Черкасах. Фото: facebook/zintromin
Карина Приходько - Редактор

Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах у четвер, 17 жовтня, перейшов до Православної церкви України, його відтепер оголошено гарнізонним. Однак віряни Московського патріархату влаштували бійку біля храму та розпилили сльозогінний газ.

Про це повідомив військовий капелан Володимир Педько (Рідний) у своєму Facebook. 

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Перехід Свято-Михайлівського собору до ПЦУ

"Вітаю Черкащину і всю Україну з тим, що найбільший православний храм України, який тривалий час був під управлінням московського патріархату — повернувся в лоно Української церкви", — повідомив Педько. 

За його словами, відтепер Свято-Михайлівський кафедральний собор також став гарнізонним і буде завжди відкритий для українських військовослужбовців.

Також на території храму буде створено осередок національного-патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів. Також є багато проєктів, які будуть спільно втілюватися українською громадою. 

"Усі парафіянин, які були і залишаються в Українській православній церкві (московського патріархату) — запрошуємо до молитви в Гарнізонному храмі  українською мовою", — додав капелан. 

 Реакція вірян УПЦ МП

Після повідомлень про те, що Свято-Михайлівський кафедральний собор перейшов з УПЦ МП до ПЦУ на території храму виникла бійка між вірянами ПЦУ та УПЦ МП. Місцеві ЗМІ пишуть, що представники МП зламали вхідні ворота та розпилили сльозогінний газ.

"Московські прихвосні ведучи поперед себе зазомбованих бабусь та дітей прорвали вхід до собору! Поки наші захисники боронять кордони України ми не можемо відстояти наш храм? Тож прямо зараз з боку вулиці Максима Залізняка, там де поліграфія, збираємось, аби відстояти свій храм та забрати його в московського патріархату!!!" — звернувся до містян Володимир Педько. 

Нагадаємо, 24 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заборону УПЦ МП в Україні. Документ також забороняє діяльність будь-яких релігійних установ, пов'язаних з Російською православною церквою.

Попри цю заборону, віряни УПЦ МП 25 серпня вирушили у хресну ходу до Почаївської лаври в Тернопільській області. З нагоди свята Успіння Божої Матері вони вирішили помолитися за мир в Україні.

церква Черкаси ПЦУ УПЦ МП військовий капелан

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