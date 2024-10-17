Свято-Михайловский собор в Черкассах перешел в ПЦУ

Свято-Михайловский собор в Черкассах. Фото: facebook/zintromin

Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах в четверг, 17 октября, перешел в Православную церковь Украины, он отныне объявлен гарнизонным. Однако верующие Московского патриархата устроили драку возле храма и распылили слезоточивый газ.

Об этом сообщил военный капеллан Владимир Педько (Рідний) в своем Facebook.

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Переход Свято-Михайловского собора в ПЦУ

"Поздравляю Черкасскую область и всю Украину с тем, что самый большой православный храм Украины, длительное время находившийся под управлением московского патриархата — вернулся в лоно Украинской церкви", — сообщил Педько.

По его словам, теперь Свято-Михайловский кафедральный собор также стал гарнизонным и будет всегда открыт для украинских военнослужащих.

Также на территории храма будет создан центр национального-патриотического воспитания, воскресную школу и подготовку капелланов. Также много проектов, которые будут совместно воплощаться украинской общиной.

"Все прихожане, которые были и остаются в Украинской православной церкви (московского патриархата) — приглашаем к молитве в Гарнизонном храме на украинском языке", — добавил капеллан.

Реакция верующих УПЦ МП

После сообщений о том, что Свято-Михайловский кафедральный собор перешел из УПЦ МП в ПЦУ на территории храма, возникла драка между верующими ПЦУ и УПЦ МП. Местные СМИ пишут, что представители МП сломали входные ворота и распылили слезоточивый газ.

"Московские прихвостные ведя перед собой зазомбированных бабушек и детей прорвали вход в собор! Пока наши защитники защищают границы Украины мы не можем отстоять наш храм? Так что прямо сейчас со стороны улицы Максима Зализняка, там где полиграфия собираемся, чтобы отстоять свой храм и забрать его у московского патриархата!!!" — обратился к горожанам Владимир Педько.

Напомним, 24 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете УПЦ МП в Украине. Документ также запрещает деятельность каких-либо религиозных учреждений, связанных с Российской православной церковью.

Несмотря на этот запрет, верующие УПЦ МП 25 августа отправились в крестный ход в Почаевскую лавру в Тернопольской области. По случаю праздника Успения Божией Матери они решили помолиться о мире в Украине.