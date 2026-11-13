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Главная Новости дня Буданов выразил соболезнования ОАЭ в связи с гибелью 14 человек в Фуджейре

Буданов выразил соболезнования ОАЭ в связи с гибелью 14 человек в Фуджейре

Ua ru
13 ноября 2026 20:00
13 ноября Буданов выразил соболезнования ОАЭ в связи с трагедией в Фуджейре facebook.com/kyrylo.budanov.official
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на трагедию в эмирате Фуджейра, в результате которой погибли 14 человек, а ещё 30 получили ранения. Он выразил соболезнования народу и руководству Объединенных Арабских Эмиратов, а также поблагодарил страну за поддержку Украины и помощь в возвращении защитников из российского плена.

Об этом Буданов написал в соцсетях, сообщает Новини.LIVE.

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Что Буданов сказал о трагедии в Фуджейре

Кирилл Буданов заявил, что Украина разделяет боль Объединенных Арабских Эмиратов в связи с гибелью людей. Он также пожелал семьям погибших сил и стойкости, а пострадавшим — скорейшего выздоровления.

Буданов выразил соболезнования ОАЭ в связи с гибелью 14 человек в Фуджейре - фото 1
Пост Кирилла Буданова. Фото: скриншот

"Выражаю искренние соболезнования народу и руководству Объединенных Арабских Эмиратов в связи с трагедией в эмирате Фуджейра, унесшей жизни 14 человек и искалечившей еще тридцать. В это тяжелое время мы разделяем вашу боль", — написал Буданов.

Буданов поблагодарил ОАЭ за поддержку Украины

Отдельно глава Офиса президента отметил помощь, которую Объединенные Арабские Эмираты оказывают Украине. В частности, он упомянул о содействии в возвращении украинских военных из российского плена.

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"Украина глубоко благодарна ОАЭ за постоянную поддержку, миротворческие усилия и неоценимую помощь в вопросе возвращения наших защитников из российского плена", — отметил Буданов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Кирилл Буданов почтил память Героя Украины Вячеслава Брюховецкого, скончавшегося в возрасте 79 лет. Глава Офиса президента отметил его вклад в возрождение Киево-Могилянской академии, развитие украинского образования и становление независимого государства.

ТакжеНовини.LIVE писали, что Буданов посетил в Стамбуле предприятие, где для Военно-морских сил ВСУ строят корвет "Гетман Иван Выговский". По его словам, работы над кораблём вступают в завершающую стадию, а украинские моряки готовятся к его принятию на вооружение.

трагедия ОАЭ Кирилл Буданов погибшие
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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