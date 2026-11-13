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Головна Новини дня Буданов висловив співчуття ОАЕ через загибель 14 людей у Фуджейрі

Буданов висловив співчуття ОАЕ через загибель 14 людей у Фуджейрі

Ua ru
13 листопада 2026 20:00
Буданов 13 листопада висловив співчуття ОАЕ через трагедію у Фуджейрі facebook.com/kyrylo.budanov.official
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов відреагував на трагедію в еміраті Фуджейра, яка забрала життя 14 людей і ще 30 постраждали. Він висловив співчуття народу та керівництву Об’єднаних Арабських Еміратів, а також подякував країні за підтримку України й допомогу в поверненні захисників із російського полону.

Про це Буданов написав у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Що Буданов сказав про трагедію у Фуджейрі

Кирило Буданов заявив, що Україна розділяє біль Об’єднаних Арабських Еміратів через загибель людей. Він також побажав родинам загиблих сил і стійкості, а постраждалим — якнайшвидшого одужання.

Буданов висловив співчуття ОАЕ через загибель 14 людей у Фуджейрі - фото 1
Допис Кирила Буданова. Фото: скриншот

"Висловлюю щирі співчуття народу і керівництву Об’єднаних Арабських Еміратів у зв’язку з трагедією в еміраті Фуджейра, що забрала життя 14 людей і покалічила ще тридцять. У цей важкий час ми розділяємо ваш біль", — написав Буданов.

Буданов подякував ОАЕ за підтримку України

Окремо керівник Офісу президента відзначив допомогу, яку Об’єднані Арабські Емірати надають Україні. Зокрема, він згадав про сприяння у поверненні українських військових із російського полону.

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"Україна глибоко вдячна ОАЕ за постійну підтримку, миротворчі зусилля та неоціненну допомогу у питанні повернення наших захисників з російського полону", — зазначив Буданов.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Кирило Буданов вшанував пам’ять Героя України В’ячеслава Брюховецького, який помер у віці 79 років. Керівник Офісу президента відзначив його внесок у відродження Києво-Могилянської академії, розвиток української освіти та становлення незалежної держави.

Також Новини.LIVE писали, що Буданов відвідав у Стамбулі підприємство, де для Військово-Морських сил ЗСУ будують корвет "Гетьман Іван Виговський". За його словами, роботи над кораблем виходять на завершальний етап, а українські моряки готуються до його прийняття на озброєння.

трагедія ОАЕ Кирило Буданов загиблі
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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