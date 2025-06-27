Максим Шаповал — Буданов почтил память своего друга

Кирилл Буданов почтил память своего друга. Фото: t.me/ChiefUkrDIU

Российские спецслужбы 27 июня восемь лет назад совершили в Киеве теракт. В этот день погиб офицер Главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал. Он был другом главы разведки Кирилла Буданова и сегодня он почтил память побратима.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в Facebook.

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"Восемь лет назад российские спецслужбы совершили теракт, пытаясь остановить человека, который стал олицетворением новой генерации украинской военной разведки — профессиональной, решительной, эффективной — Максима Шаповала", — отметил Буданов.

Кирилл Буданов почтил память своего друга. Фото: t.me/ChiefUkrDIU

В своей заметке он рассказал, что Герой Украины, генерал-майор Максим Шаповал погиб 27 июня 2017 года в Киеве. Ему было всего 38 лет.

Чествование памяти Максима Шаповала. Фото: t.me/ChiefUkrDIU

Глава ГУР также рассказал, что Шаповал был командиром 10-го отдельного отряда спецназначения ГУР МО Украины. Именно он подготовил новую генерацию офицеров-разведчиков. По словам Буданова, воспитанные им бойцы воплощают его характер, выдержку и разведывательный инстинкт в каждой современной операции.

Его группа первой зашла на территорию Донецкого аэропорта. Отмечается, что это было начало истории "киборгов", которая доказала, что украинский дух сильнее бетона.

Кирилл Буданов также поделился, что под командованием Шаповала военные разведчики ходили в успешные глубокие рейды в тыл врага и ликвидировали вражеских командиров, чем срывали планы спецслужб РФ.

"Для нас он — навсегда в строю. Честь и слава Герою Украины Максиму Шаповалу!" — подчеркнул глава Главного управления разведки.

Напомним, недавно Буданов обратился к пленным украинцам и их семьям. По его словам, главная цель Украины — вернуть домой всех своих людей.

Также СМИ писали, что Буданов вывел ГУР на уровень одной из сильнейших разведок в мире. Украина проводила самые успешные и дерзкие операции за последние годы.