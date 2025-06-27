Максим Шаповал — Буданов вшанував пам'ять свого друга

Кирило Буданов вшанував пам'ять свого друга. Фото: t.me/ChiefUkrDIU

Російські спецслужби 27 червня вісім років тому здійснили у Києві теракт. У цей день загинув офіцер Головного управління розвідки Міноборони України Максим Шаповал. Він був другом очільника розвідки Кирила Буданова, і сьогодні він вшанував пам'ять побратима.

Про це Кирило Буданов повідомив у Facebook.

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Вшанування пам'яті Максима Шаповала

"Вісім років тому російські спецслужби здійснили теракт, намагаючись зупинити людину, яка стала уособленням нової генерації української воєнної розвідки — професійної, рішучої, ефективної — Максима Шаповала", — зазначив Буданов.

Кирило Буданов вшанував пам'ять свого друга. Фото: t.me/ChiefUkrDIU

У своєму дописі він розповів, що Герой України, генерал-майор Максим Шаповал загинув 27 червня 2017 року в Києві. Йому було лише 38 років.

Вшанування пам'яті Максима Шаповала. Фото: t.me/ChiefUkrDIU

Очільник ГУР також розповів, що Шаповал був командиром 10-го окремого загону спецпризначення ГУР МО України. Саме він підготував нову генерацію офіцерів-розвідників. За словами Буданова, виховані ним бійці втілюють його характер, витримку та розвідницький інстинкт у кожній сучасній операції.

Його група першою зайшла на територію Донецького аеропорту. Зазначається, що це був початок історії "кіборгів", яка довела, що український дух сильніший за бетон.

Кирило Буданов також поділився, що під командуванням Шаповала воєнні розвідники ходили в успішні глибокі рейди в тил ворога та ліквідували ворожих командирів, чим зривали плани спецслужб РФ.

"Для нас він — назавжди в строю. Честь і слава Герою України Максиму Шаповалу!" — наголосив голова Головного управління розвідки.

Нагадаємо, нещодавно Буданов звернувся до полонених українців та їхніх родин. За його словами, головна мета України — повернути додому всіх своїх людей.

Також ЗМІ писали, що Буданов вивів ГУР на рівень однієї з сильніших розвідок у світі. Україна проводила найуспішніші та найзухваліші операції за останні роки.

