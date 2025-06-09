Як ГУР стало однією з найсильніших розвідок у світі

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Фото: ГУР МОУ

Найуспішніші та найзухваліші операції, здійснені Україною за останні роки — від ліквідації воєнних злочинців глибоко в Росії до диверсійних операцій в Африці та Сирії — проводилися за участю ГУР.

Про це йдеться у статті онлайн-видання Euromaidan Press, опублікованій 8 червня.

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Зазначається, що українська розвідка сміливо перетинає "червоні лінії" на трьох континентах — там, де Росія роками демонструвала свою силу: від передмість Москви до пустель Малі.

Діяльність ГУР Міноборони України, яке очолює генерал-лейтенант Кирило Буданов, зараз поширюється далеко за межі України. Це відображає доктрину, що сформувалася під час російсько-української війни у співпраці із західними партнерами, такими як ЦРУ та MI6.

Якщо раніше світові "золоті стандарти" розвідувальної роботи встановлював ізраїльський Моссад, то сьогодні це робить українська розвідка. Поки партнери України обговорюють "червоні лінії" та ризики ескалації, бійці ГУР під керівництвом Буданова роблять те, на що не наважується жодна західна спецслужба.

Так, у лютому 2025 року ГУР провело свій варіант "моссадівської атаки на пейджери": окуляри FPV для дронів, оснащені вибухівкою, було доставлено російським підрозділам людьми, які видавали себе за прокремлівських волонтерів. Коли російські оператори дронів відкрили обладнання, воно вибухнуло в них у руках.

"Здатність України провести операцію, подібну до пейджерної атаки в Лівані, показала потужність розвідувальної служби, що постійно розвивається та проводить складні глобальні операції", — каже головний геополітичний директор Insight Forward та ад’юнкт-професор Джорджтаунського університету (США) Трестон Віт.

Водночас британський політолог Марк Галеотті зазначає, що Кремль добре знає про можливості ГУР, а російські служби безпеки "ставляться до нього зі значною професійною повагою, хоча і з неприязню".

Успішні операції ГУР МОУ проти Росії

Працюючи у тандемі з СБУ, гурівці вистежували російських воєнних злочинців та колабораціоністів навіть у Москві: протягом останніх місяців їм вдалося ліквідувати кількох російських генералів.

Зокрема, 1 червня цього року, після 18 місяців планування, українські спецслужби одним ударом вивели з ладу 34% російських далекобійних бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю. Таким чином Україна зробила велику послугу і Сполученим Штатам, завдавши ударів по бомбардувальниках Ту-95, що десятиліттями вважалися для них ядерною загрозою.

Euromaidan Press також цитує народного депутата України Олександру Устінову, яка зауважує, що полювання на воєнних злочинців є потужним стимулом для морального духу українців.

Окрім того, операції ГУР викривають недоліки політичної та безпекової системи Росії, підривають довіру до її військового керівництва та посилають сигнали самому Кремлю.

"Вони були ефективними з точки зору тактичних результатів, багато операцій завершилися успішно, в тому числі гучні вбивства за межами України. Гурівці також показали Заходу, що можливості України виходять далеко за межі того, що нам традиційно приписують", — каже Устінова.

За її словами, воєнні перемоги допомагають змінити політичний ландшафт, ускладнюючи для Росії ведення війни, що є стратегічною логікою України.

Загалом експерти сходяться на тому, що своєю діяльністю ГУР розвіяло давній страх Заходу про те, що будь-який український удар по Росії спровокує масштабну ескалацію.

Раніше ми інформували, що українська розвідка здійснювала спеціальні операції за межами країни, зокрема в Південно-Африканській Республіці, Судані та Малі.

Також нещодавно воїни ГУР МОУ завдали удару по військовому поїзду російських окупантів на ТОТ Запорізької області.