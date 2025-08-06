Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов ответил, в чем заключается уникальность разведки Украины

Буданов ответил, в чем заключается уникальность разведки Украины

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 08:08
Буданов оценил уникальность ГУР
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ответил на вопрос об уникальности украинской разведки. Он отметил, что всегда время дает оценку действиям.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Рамине Эсхакзай во вторник, 5 августа.

Реклама
Читайте также:

Буданов о ГУР МОУ и лучших разведчиках

В ответ на вопрос о том, в чем заключается уникальность украинской разведки, если сравнивать с другими странами, Буданов сказал:

"На этот вопрос даст ответ кто-то со временем. Здесь и сейчас, ну что я вам скажу? Я считаю, что это так, да. А кто-то через лет 20-30 посмотрит вокруг, почитает книги и скажет: "Кто его знает, что вы там делали все, хорошо или плохо".

Глава разведки подчеркнул, что всегда время дает оценку действиям, тем или иным.

Относительно вопроса, есть ли в разведке такие выдающиеся фигуры, как Генри Киссинджер в своей профессии, Буданов сказал:

"Есть, и многие из этих людей все еще живы. Такие люди существуют".

Однако Буданов отказался называть их имена. Мол, кого-то не назовешь, и могут обидеться.

"Не хочу. Мы оскорбим сейчас людей. Я знаю, как это воспринимается. Вы того вспомнили, а меня нет. Они очень обижаются", — объяснил начальник ГУР.

Недавно Кирилл Буданов рассказал, кто помогал узнавать уникальную информацию. Говорится, в частности, о проститутках и экскортницах.

Также Буданов заявил о том, что мужчин легче вербовать российским спецслужбам, чем женщин.

разведка Украина Кирилл Буданов война в Украине ГУР
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации