Буданов оценил уникальность ГУР

Буданов ответил, в чем заключается уникальность разведки Украины
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ответил на вопрос об уникальности украинской разведки. Он отметил, что всегда время дает оценку действиям.
Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Рамине Эсхакзай во вторник, 5 августа.
Буданов о ГУР МОУ и лучших разведчиках
В ответ на вопрос о том, в чем заключается уникальность украинской разведки, если сравнивать с другими странами, Буданов сказал:
"На этот вопрос даст ответ кто-то со временем. Здесь и сейчас, ну что я вам скажу? Я считаю, что это так, да. А кто-то через лет 20-30 посмотрит вокруг, почитает книги и скажет: "Кто его знает, что вы там делали все, хорошо или плохо".
Глава разведки подчеркнул, что всегда время дает оценку действиям, тем или иным.
Относительно вопроса, есть ли в разведке такие выдающиеся фигуры, как Генри Киссинджер в своей профессии, Буданов сказал:
"Есть, и многие из этих людей все еще живы. Такие люди существуют".
Однако Буданов отказался называть их имена. Мол, кого-то не назовешь, и могут обидеться.
"Не хочу. Мы оскорбим сейчас людей. Я знаю, как это воспринимается. Вы того вспомнили, а меня нет. Они очень обижаются", — объяснил начальник ГУР.
Недавно Кирилл Буданов рассказал, кто помогал узнавать уникальную информацию. Говорится, в частности, о проститутках и экскортницах.
Также Буданов заявил о том, что мужчин легче вербовать российским спецслужбам, чем женщин.
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