Буданов оценил уникальность ГУР

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ответил на вопрос об уникальности украинской разведки. Он отметил, что всегда время дает оценку действиям.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Рамине Эсхакзай во вторник, 5 августа.

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В ответ на вопрос о том, в чем заключается уникальность украинской разведки, если сравнивать с другими странами, Буданов сказал:

"На этот вопрос даст ответ кто-то со временем. Здесь и сейчас, ну что я вам скажу? Я считаю, что это так, да. А кто-то через лет 20-30 посмотрит вокруг, почитает книги и скажет: "Кто его знает, что вы там делали все, хорошо или плохо".

Глава разведки подчеркнул, что всегда время дает оценку действиям, тем или иным.

Относительно вопроса, есть ли в разведке такие выдающиеся фигуры, как Генри Киссинджер в своей профессии, Буданов сказал:

"Есть, и многие из этих людей все еще живы. Такие люди существуют".

Однако Буданов отказался называть их имена. Мол, кого-то не назовешь, и могут обидеться.

"Не хочу. Мы оскорбим сейчас людей. Я знаю, как это воспринимается. Вы того вспомнили, а меня нет. Они очень обижаются", — объяснил начальник ГУР.

Недавно Кирилл Буданов рассказал, кто помогал узнавать уникальную информацию. Говорится, в частности, о проститутках и экскортницах.

Также Буданов заявил о том, что мужчин легче вербовать российским спецслужбам, чем женщин.