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Головна Новини дня Буданов відповів, у чому полягає унікальність розвідки України

Буданов відповів, у чому полягає унікальність розвідки України

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 08:08
Буданов оцінив унікальність ГУР
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов відповів на питання щодо унікальності української розвідки. Він зазначив, що завжди час дає оцінку діям.

Про це Кирило Буданов розповів в інтервʼю Раміні Есхакзай у вівторок, 5 серпня.

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У відповідь на запитання про те, у чому полягає унікальність української розвідки, якщо порівнювати з іншими країнами, Буданов сказав:

"На це питання дасть відповідь хтось із часом. Тут і зараз, ну що я вам скажу? Я вважаю, що це так, так. А хтось через років 20-30 подивиться довкола, почитає книжки й скаже: "Хто його знає, що ви там робили всі, добре чи погано".

Очільник розвідки наголосив, що завжди час дає оцінку діям, тим чи іншим.

Щодо питання, чи є в розвідці такі визначні постаті, як Генрі Кіссінджер у свої професії, Буданов сказав:

"Є, і багато, хто з цих людей все ще живий. Такі люди існують".

Однак Буданов відмовився називати їхні імена. Мовляв, когось не назвеш, і можуть образитися.

"Не хочу. Ми образимо зараз людей. Я знаю, як це сприймається. Ви того згадали, а мене ні. Вони дуже ображаються", — пояснив начальник ГУР.

Нещодавно Кирило Буданов розповів, хто допомагав дізнаватися унікальну інформацію. Мовиться, зокрема, про повій та екскортниць.

Також Буданов заявив про те, що чоловіків легше вербувати російським спецслужбам, аніж жінок.

розвідка Україна Кирило Буданов війна в Україні ГУР
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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