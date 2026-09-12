Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов укрепляет позиции Украины далеко за пределами Европы, — CNN

Буданов укрепляет позиции Украины далеко за пределами Европы, — CNN

Ua ru
12 сентября 2026 18:09
Буданов укрепляет позиции Украины далеко за пределами Европы, — CNN
Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Глава ОП Кирилл Буданов укрепляет международную роль Украины, демонстрируя способность государства противостоять России и защищать национальные интересы далеко за её пределами.

Об этом пишет CNN в материале о деятельности украинских военных специалистов за рубежом.

Реклама

Издание обратило внимание на недавний пост Буданова, в котором он отметил военных разведчиков, выполняющих задачи по всему миру – "от России до Африки, в костюме и в камуфляже".

CNN также напомнило его заявление 2023 года о том, что цель Украины — "убивать россиян где угодно в этом мире до полной победы Украины". По словам журналистов, такую позицию разделяют все украинские военные, с которыми они пообщались.

Как отмечается в материале, Украина использует полученный в ходе войны опыт для подготовки иностранных партнеров, в частности в сфере применения беспилотников и противодействия дронам Shahed. Это помогает Киеву расширять сотрудничество в сфере безопасности и договариваться о поставках боеприпасов.

Читайте также:

Источник CNN в украинской военной разведке назвал этот подход превращением опыта в сфере беспилотников в инструмент внешней политики. По оценке издания, такая деятельность укрепляет позиции Украины и создает дополнительное давление на Россию.

Напомним, ранее в США назвали сильные стороны ГУР, сформированные во времена Буданова.

Ранее Новини.LIVE  писали, что Кирилл Буданов заявил о готовности Украины продолжать борьбу столько, сколько потребуется для защиты государства. По его словам, быстрое прекращение войны пока нереалистично, а Украина продолжит сопротивляться российской агрессии.

Также Новини.LIVE сообщали, что переговоры между Украиной и Россией с участием Соединённых Штатов будут продолжены. Кирилл Буданов отметил, что дипломатический процесс должен продолжаться, несмотря на отсутствие окончательных договоренностей о завершении войны.

Европа Кирилл Буданов ЕС сотрудничество
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации