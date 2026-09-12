Буданов укрепляет позиции Украины далеко за пределами Европы, — CNN

Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Глава ОП Кирилл Буданов укрепляет международную роль Украины, демонстрируя способность государства противостоять России и защищать национальные интересы далеко за её пределами.

Об этом пишет CNN в материале о деятельности украинских военных специалистов за рубежом.

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Издание обратило внимание на недавний пост Буданова, в котором он отметил военных разведчиков, выполняющих задачи по всему миру – "от России до Африки, в костюме и в камуфляже".

CNN также напомнило его заявление 2023 года о том, что цель Украины — "убивать россиян где угодно в этом мире до полной победы Украины". По словам журналистов, такую позицию разделяют все украинские военные, с которыми они пообщались.

Как отмечается в материале, Украина использует полученный в ходе войны опыт для подготовки иностранных партнеров, в частности в сфере применения беспилотников и противодействия дронам Shahed. Это помогает Киеву расширять сотрудничество в сфере безопасности и договариваться о поставках боеприпасов.

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Источник CNN в украинской военной разведке назвал этот подход превращением опыта в сфере беспилотников в инструмент внешней политики. По оценке издания, такая деятельность укрепляет позиции Украины и создает дополнительное давление на Россию.

Напомним, ранее в США назвали сильные стороны ГУР, сформированные во времена Буданова.

Ранее Новини.LIVE писали, что Кирилл Буданов заявил о готовности Украины продолжать борьбу столько, сколько потребуется для защиты государства. По его словам, быстрое прекращение войны пока нереалистично, а Украина продолжит сопротивляться российской агрессии.

Также Новини.LIVE сообщали, что переговоры между Украиной и Россией с участием Соединённых Штатов будут продолжены. Кирилл Буданов отметил, что дипломатический процесс должен продолжаться, несмотря на отсутствие окончательных договоренностей о завершении войны.