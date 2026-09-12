Буданов зміцнює позиції України далеко за межами Європи, – CNN

Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник ОП Кирило Буданов посилює міжнародну роль України, демонструючи здатність держави протидіяти Росії та захищати національні інтереси далеко за її межами.

Про це пише CNN у матеріалі про діяльність українських військових фахівців за кордоном.

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Видання звернуло увагу на нещодавній допис Буданова, у якому він відзначив воєнних розвідників, що виконують завдання по всьому світу – "від Росії до Африки, у костюмі та в камуфляжі".

CNN також нагадало його заяву 2023 року про те, що мета України – "вбивати росіян будь-де на цьому світі до повної перемоги України". За словами журналістів, таку позицію поділяють усі українські військові, з якими вони поспілкувалися.

Як зазначається у матеріалі, Україна використовує здобуту у війні експертизу для підготовки іноземних партнерів, зокрема у сфері застосування безпілотників і протидії дронам Shahed. Це допомагає Києву розширювати безпекову співпрацю та домовлятися щодо постачання боєприпасів.

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Джерело CNN в українській воєнній розвідці назвало цей підхід перетворенням досвіду у сфері безпілотників на інструмент зовнішньої політики. За оцінкою видання, така діяльність зміцнює позиції України та створює додатковий тиск на Росію.

Нагадаємо, раніше у США назвали сильні сторони ГУР, сформовані за часів Буданова.

Раніше Новини.LIVE писали, що Кирило Буданов заявив про готовність України продовжувати боротьбу стільки, скільки буде необхідно для захисту держави. За його словами, швидке припинення війни наразі є нереалістичним, а Україна продовжить чинити опір російській агресії.

Також Новини.LIVE повідомляли, що переговори між Україною та Росією за участі Сполучених Штатів продовжаться. Кирило Буданов зазначив, що дипломатичний процес має тривати, попри відсутність остаточних домовленостей щодо завершення війни.