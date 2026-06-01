Буданов: Украина не нищий, а партнер, который готов предлагать

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина формирует собственные инициативы в сфере обороны и предлагает их международным партнерам как равноправный участник сотрудничества. Он отмечает, что Киев не только получает помощь, но и способен создавать решения, которые могут быть полезными союзникам. В частности, речь идет об оборонных разработках, которые могут заинтересовать Соединенные Штаты.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова во время международного форума "Архитектура безопасности" в понедельник, 1 июня.

Буданов об Украине как интересном партнере для США и Европы

Кирилл Буданов прокомментировал роль Украины в сотрудничестве с партнерами. Он подчеркнул, что Украина выступает как активный участник международного взаимодействия, который предлагает собственные наработки в сфере безопасности и обороны.

По словам руководитель ОПУ, украинские инициативы могут иметь практическое значение для партнеров, в частности для США.

Отдельно он упомянул пример украинских предложений в сфере оборонных разработок, которые, по его словам, уже переданы для рассмотрения международным партнерам. В этом контексте Кирилл Буданов отметил:

"Украина не нищий, который только просит, а мы партнер, который готов предлагать что-то, что будет интересно. Вспомним, например, о предложении Украины по Drone Deal, которое на самом деле интересно для Соединенных Штатов Америки. Посмотрим, чем все это завершится, но мы свой шаг сделали".

Новини.LIVE информировали, что недавно Украина и Швеция подписали декларацию об углублении оборонного сотрудничества, предусматривающую расширение взаимодействия в сфере безопасности. Одним из ключевых направлений договоренностей стала возможность закупки Украиной шведских истребителей Gripen для усиления ПВО.

Новини.LIVE также писали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина расширяет оборонное сотрудничество со странами Ближнего Востока, региона Залива и Кавказа. По его словам, Киев предлагает партнерам не отдельные технологии, а комплексную систему безопасности, сформированную на собственном боевом опыте.