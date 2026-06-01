Буданов: Україна не злидень, а партнер, що готовий пропонувати

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна формує власні ініціативи у сфері оборони та пропонує їх міжнародним партнерам як рівноправний учасник співпраці. Він зазначає, що Київ не лише отримує допомогу, а й здатен створювати рішення, які можуть бути корисними союзникам. Зокрема, йдеться про оборонні розробки, що можуть зацікавити Сполучені Штати.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова під час міжнародного форуму "Архітектура безпеки" у понеділок, 1 червня.

Буданов про Україну як цікавого партнера для США та Європи

Кирило Буданов прокоментував роль України у співпраці з партнерами. Він підкреслив, що Україна виступає як активний учасник міжнародної взаємодії, який пропонує власні напрацювання у сфері безпеки та оборони.

За словами керівник ОПУ, українські ініціативи можуть мати практичне значення для партнерів, зокрема для США.

Окремо він згадав приклад українських пропозицій у сфері оборонних розробок, які, за його словами, вже передані для розгляду міжнародним партнерам. У цьому контексті Кирило Буданов зазначив:

Читайте також:

"Україна не злидень, який тільки просить, а ми партнер, який готовий пропонувати щось, що буде цікаво. Згадаємо, наприклад, про пропозицію України щодо Drone Deal, яка насправді цікава для Сполучених Штатів Америки. Побачимо, чим все це завершиться, але ми свій крок зробили".

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Україна та Швеція підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці, що передбачає розширення взаємодії у сфері безпеки. Одним із ключових напрямів домовленостей стала можливість закупівлі Україною шведських винищувачів Gripen для посилення ППО.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський заявив, що Україна розширює оборонну співпрацю з країнами Близького Сходу, регіону Затоки та Кавказу. За його словами, Київ пропонує партнерам не окремі технології, а комплексну систему безпеки, сформовану на власному бойовому досвіді.