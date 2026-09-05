Буданов рассказал о развитии Пласта и скаутского движения

Кирилл Буданов. Фото: Facebook/Кирилл Буданов

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Концепцию содействия развитию пластового и скаутского движения на 2027–2035 годы. Документ предусматривает укрепление патриотического воспитания детей и молодежи, развитие лидерских навыков и подготовку к действиям в кризисных ситуациях. Пластовое и скаутское движение является важной средой для формирования национальной идентичности и устойчивости молодого поколения.

Об этом сообщил глава ОП Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как планируется развивать скаутское движение в Украине

"Национальная стойкость и патриотическое сознание формируются с детства. Пластовое и скаутское движение — это среда, которая закаляет характер, воспитывает национальную идентичность и развивает лидерские качества у детей и молодежи", — отметил Буданов.

Пост Буданова. Фото: скриншот

Среди основных задач после утверждения концепции он назвал интеграцию пластового и скаутского движения в образовательный процесс. Также планируется расширить его сеть в украинских громадах и за рубежом. Буданов ожидает, что в течение двух месяцев Кабинет министров разработает подробный план реализации концепции.

"Теперь главная задача — интегрировать пластовое и скаутское движение в образовательный процесс и расширить его сеть в украинских громадах и за рубежом. Ожидаю, что в течение двух месяцев Кабинет министров разработает подробный план реализации концепции", — заявил он.

Читайте также:

Глава Офиса президента также поблагодарил Зеленского за поддержку инициативы и команду Офиса президента за подготовку необходимых документов. Отдельно он рассчитывает на активное участие "Пласта" в реализации поставленных задач.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 сентября глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что защита национальных интересов, независимости и суверенитета Украины остается главным приоритетом государства. Он также подчеркнул поддержку позиции президента Владимира Зеленского относительно укрепления Сил обороны и достижения справедливого мира.

Как сообщали Новини.LIVE, 2 сентября Буданов сообщил о подготовке реформы государственной политики в отношении ветеранов. По его словам, среди ключевых направлений — медицинская помощь и протезирование, сопровождение ветеранов, развитие ветеранских пространств, а также лечение и оздоровление.