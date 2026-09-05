Буданов розповів про розвиток Пласту та скаутського руху

Кирило Буданов. Фото: Facebook/Кирило Буданов

Президент України Володимир Зеленський затвердив Концепцію сприяння розвитку пластового та скаутського руху на 2027–2035 роки. Документ передбачає посилення патріотичного виховання дітей і молоді, розвиток лідерських навичок та підготовку до дій у кризових ситуаціях. Пластовий і скаутський рух є важливим середовищем для формування національної ідентичності та стійкості молодого покоління.

Про це повідомив глава ОП Кирило Буданов, передає Новини.LIVE.

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Як планують розвивати скаутський рух в Україні

"Національна стійкість і патріотична свідомість формуються змалку. Пластовий, скаутський рух — це середовище, що гартує характер, виховує національну ідентичність та розвиває лідерство у дітей і молоді", — зазначив Буданов.

Пост Буданова. Фото: скриншот

Серед основних завдань після затвердження концепції він назвав інтеграцію пластового та скаутського руху в освітній процес. Також планують розширити його мережу в українських громадах та за кордоном.

Буданов очікує, що протягом двох місяців Кабінет Міністрів розробить детальний план реалізації концепції.

"Тепер головне завдання — інтегрувати пластовий, скаутський рух в освітній процес і розширити його мережу в українських громадах і за кордоном. Очікую, що протягом двох місяців Кабінет Міністрів розробить детальний план реалізації концепції", — заявив він.

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Керівник Офісу президента також подякував Зеленському за підтримку ініціативи та команді Офісу президента за підготовку необхідних документів. Окремо він розраховує на активну участь "Пласту" у реалізації визначених завдань.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 вересня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що захист національних інтересів, незалежності та суверенітету України залишається головним пріоритетом держави. Він також наголосив на підтримці позиції президента Володимира Зеленського щодо посилення Сил оборони та досягнення справедливого миру.

Як повідомляли Новини.LIVE, 2 вересня Буданов повідомив про підготовку реформи державної ветеранської політики. За його словами, серед ключових напрямів — медична допомога та протезування, супровід ветеранів, розвиток ветеранських просторів, а також лікування й оздоровлення.