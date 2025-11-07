Видео
Буданов создает союз ГУР и Могилянки — для чего это нужно

Буданов создает союз ГУР и Могилянки — для чего это нужно

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 14:07
обновлено: 14:21
Буданов объединяет разведку и Могилянку для исследования России
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов стремится объединить усилия разведки и научного сообщества. Таким образом он хочет глубже изучать и прогнозировать действия противника.

Об этом в своем блоге заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий.

По словам Голобуцкого, такая инициатива является крайне важной для страны, находящейся в состоянии войны. Он отметил, что для эффективной борьбы необходимо не только получать разведывательные данные, но и системно исследовать врага с научной точки зрения.

"Нам давно не хватает взаимодействия Сил обороны с интеллектуально-образовательной сферой. Кто поспорит с тем, что в стране, которая ведет полномасштабную войну и хочет ее выиграть, врага должны изучать разведчики и ученые? Поэтому порадовала новость о том, что ГУР и Киево-Могилянская академия начинают стратегическое партнерство и сотрудничество по исследованию России", — отметил Голобуцкий.

Эксперт убежден, что это сотрудничество будет плодотворным, ведь ГУР является одной из самых интеллектуальных структур в Силах обороны Украины, а Киево-Могилянская академия — одним из самых прогрессивных университетов страны с мощной гуманитарной школой.

"Буданов понимает, что Украина должна смотреть в будущее войны квалифицированным взглядом — изучать и прогнозировать врага. А враг, к сожалению, сильный, и он постоянно меняется и адаптируется. От ГУР — уникальная и актуальная информация о противнике, от Могилянки — дополнительная экспертность. Симбиоз первого и второго должен дать сильные результаты", — подчеркнул блогер.

Он подчеркнул, что украинское общество часто недооценивает современную Россию, хотя ее нужно тщательно изучать — от социальных процессов и пропаганды до военных стратегий. Такой подход, по мнению политолога, существенно усилит обороноспособность государства.

"Буданов это осознает, как, пожалуй, никто в стране, поэтому стремится, чтобы наука работала вместе с разведкой. Отдельный респект за совместные образовательные мероприятия ГУР и Могилянки — высококлассные кадры разведке нужны, и Буданов знает, откуда их привлекать. Многие из нас привыкли недооценивать врага, но РФ имеет немало сильных сторон — от старой, еще имперской традиции долгосрочной работы до тесной связи военных с научными центрами. Так было во времена империи и СССР, и так происходит сейчас. К сожалению, мы здесь отстаем. Так что пора догонять и превосходить. Очень важный шаг в этом направлении сегодня делает ГУР", — резюмировал политолог.

Напомним, украинские военнослужащие ВСУ продолжают держать оборону Покровска. В ГУР показали кадры боевой работы бойцов "Спецподразделения Тимура".

Ранее экономист Борис Кушнирук объяснил, почему считает Кирилла Буданова одним из самых честных высокопоставленных чиновников среди других политиков Украины.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
