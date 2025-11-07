Відео
Буданов створює союз ГУР і Могилянки — для чого це потрібно

Буданов створює союз ГУР і Могилянки — для чого це потрібно

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 14:07
Оновлено: 14:08
Буданов об’єднує розвідку та Могилянку для дослідження Росії
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прагне поєднати зусилля розвідки та наукової спільноти. Таким чином він хоче глибше вивчати й прогнозувати дії противника.

Про це у своєму блозі заявив політичний експерт Олексій Голобуцький.

Читайте також:

Буданов хоче, щоб ГУР з науковцями поглиблено вивчали разом Росію 

За словами Голобуцького, така ініціатива є вкрай важливою для країни, що перебуває у стані війни. Він наголосив, що для ефективної боротьби необхідно не лише отримувати розвідувальні дані, а й системно досліджувати ворога з наукової точки зору. 

"Нам давно бракує взаємодії Сил оборони з інтелектуально-освітньою сферою. Хто посперечається з тим, що у країні, яка веде повномасштабну війну та хоче її виграти, ворога мають вивчати розвідники та науковці? Тому порадувала новина про те, що ГУР та Києво-Могилянська академія починають стратегічне партнерство та співпрацю з дослідження Росії", — зазначив Голобуцький.

Експерт переконаний, що ця співпраця буде плідною, адже ГУР є однією з найбільш інтелектуальних структур у Силах оборони України, а Києво-Могилянська академія — одним із найпрогресивніших університетів країни з потужною гуманітарною школою.

"Буданов розуміє, що Україна повинна дивитися в майбутнє війни кваліфікованим поглядом — вивчати й прогнозувати ворога. А ворог, на жаль, сильний, і він постійно змінюється та адаптується. Від ГУР — унікальна й актуальна інформація про противника, від Могилянки — додаткова експертність. Симбіоз першого й другого має дати сильні результати", — наголосив блогер.

Він підкреслив, що українське суспільство часто недооцінює сучасну Росію, хоча її потрібно ретельно вивчати — від соціальних процесів і пропаганди до військових стратегій. Такий підхід, на думку політолога, суттєво посилить обороноздатність держави.

"Буданов це усвідомлює, як, мабуть, ніхто в країні, тому прагне, щоб наука працювала разом із розвідкою. Окремий респект за спільні освітні заходи ГУР та Могилянки — висококласні кадри розвідці потрібні, і Буданов знає, звідки їх залучати. Багато хто з нас звик недооцінювати ворога, але РФ має немало сильних сторін — від старої, ще імперської традиції довгострокової роботи до тісної зв’язки військових з науковими центрами. Так було за часів імперії й СРСР, і так відбувається зараз. На жаль, ми тут відстаємо. Тож час наздоганяти й перевершувати. Дуже важливий крок у цьому напрямку сьогодні робить ГУР", — резюмував політолог.

Нагадаємо, українські військовослужбовці ЗСУ продовжують тримати оборону Покровська. В ГУР показали кадри бойової роботи бійців "Спецпідрозділу Тимура".

Раніше економіст Борис Кушнірук пояснив, чому вважає Кирила Буданова одним із найчесніших високопосадовців серед інших політиків України.

розвідка наука Кирило Буданов Києво-Могилянська академія війна в Україні Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
