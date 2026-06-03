Буданов совмещает дипломатическое и оборонное направления в ОП, — финское медиа

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Кирилл Буданов работает над разработкой долгосрочной оборонной стратегии Украины. Об этом говорится в материале финского издания Verkkouutiset, посвященном деятельности руководителя Офиса Президента.

По данным издания, на своей нынешней должности Буданов также возглавляет дипломатические усилия по завершению войны и является главным переговорщиком Украины в отношениях с Россией.

Автор материала, финский журналист, публицист и эксперт по вопросам безопасности и внешней политики Хейкки Хакала, напоминает, что до назначения руководителем ОП Буданов возглавлял ГУР.

В публикации также отмечается, что во время руководства разведкой Буданов создал систему контактов с влиятельными россиянами и каналы коммуникации, которые использовались для проведения обменов пленными и возвращения украинских военных и гражданских домой. По его словам, эти каналы оказались полезными и во время мирных переговоров.

В то же время, Буданов убежден, что развязанная Россией война должна завершиться через мирный процесс.

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"Мне не нужно никому доверять, мне нужно достичь результата. Все подходы, формы и методы хороши, если они к нему ведут", - цитирует его Verkkouutiset.

Новини.LIVE информировали, что недавно Кирилл Буданов заявил, что Европа должна участвовать в будущих переговорах по завершению войны как полноправная сторона. В то же время, по его словам, сейчас европейские страны не имеют общей позиции и не определили единого представителя. Он подчеркнул, что ключевой проблемой остается отсутствие согласованного подхода внутри ЕС.

Новости.LIVE также писали, что Кирилл Буданов заявил, что не имеет подтвержденной информации о возможном перемирии на Троицу. В то же время он отметил, что переговорные процессы между сторонами продолжаются, хотя их детали не разглашаются. Также Буданов сообщил о подготовке визитов иностранных делегаций, в частности из США, в Украину и Россию.