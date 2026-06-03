Буданов поєднує дипломатичний і оборонний напрями в ОП, — фінське медіа

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Кирило Буданов працює над розробкою довгострокової оборонної стратегії України. Про це йдеться у матеріалі фінського видання Verkkouutiset, присвяченому діяльності керівника Офісу Президента.

За даними видання, на своїй нинішній посаді Буданов також очолює дипломатичні зусилля щодо завершення війни та є головним перемовником України у відносинах з Росією.

Автор матеріалу, фінський журналіст, публіцист та експерт з питань безпеки й зовнішньої політики Хейккі Хакала, нагадує, що до призначення керівником ОП Буданов очолював ГУР.

У публікації також зазначається, що під час керівництва розвідкою Буданов створив систему контактів з впливовими росіянами та канали комунікації, які використовувалися для проведення обмінів полоненими та повернення українських військових і цивільних додому. За його словами, ці канали виявилися корисними і під час мирних переговорів.

Водночас, Буданов переконаний, що розв’язана Росією війна має завершитися через мирний процес.

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"Мені не потрібно нікому довіряти, мені потрібно досягти результату. Усі підходи, форми та методи хороші, якщо вони до нього ведуть", - цитує його Verkkouutiset.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов заявив, що Європа має брати участь у майбутніх переговорах щодо завершення війни як повноправна сторона. Водночас за його словами, наразі європейські країни не мають спільної позиції та не визначили єдиного представника. Він підкреслив, що ключовою проблемою залишається відсутність узгодженого підходу всередині ЄС.

Новини.LIVE також писали, що Кирило Буданов заявив, що не має підтвердженої інформації щодо можливого перемир’я на Трійцю. Водночас він зазначив, що переговорні процеси між сторонами продовжуються, хоча їхні деталі не розголошуються. Також Буданов повідомив про підготовку візитів іноземних делегацій, зокрема зі США, до України та Росії.