Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов поєднує дипломатичний і оборонний напрями в ОП, — фінське медіа

Буданов поєднує дипломатичний і оборонний напрями в ОП, — фінське медіа

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 12:47
Буданов поєднує дипломатичний і оборонний напрями в ОП, - фінське медіа
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Кирило Буданов працює над розробкою довгострокової оборонної стратегії України. Про це йдеться у матеріалі фінського видання Verkkouutiset, присвяченому діяльності керівника Офісу Президента.

За даними видання, на своїй нинішній посаді Буданов також очолює дипломатичні зусилля щодо завершення війни та є головним перемовником України у відносинах з Росією.

Автор матеріалу, фінський журналіст, публіцист та експерт з питань безпеки й зовнішньої політики Хейккі Хакала, нагадує, що до призначення керівником ОП Буданов очолював ГУР.

У публікації також зазначається, що під час керівництва розвідкою Буданов створив систему контактів з впливовими росіянами та канали комунікації, які використовувалися для проведення обмінів полоненими та повернення українських військових і цивільних додому. За його словами, ці канали виявилися корисними і під час мирних переговорів.

Водночас, Буданов переконаний, що розв’язана Росією війна має завершитися через мирний процес.

Читайте також:

"Мені не потрібно нікому довіряти, мені потрібно досягти результату. Усі підходи, форми та методи хороші, якщо вони до нього ведуть", - цитує його Verkkouutiset.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов заявив, що Європа має брати участь у майбутніх переговорах щодо завершення війни як повноправна сторона. Водночас за його словами, наразі європейські країни не мають спільної позиції та не визначили єдиного представника. Він підкреслив, що ключовою проблемою залишається відсутність узгодженого підходу всередині ЄС.

Новини.LIVE також писали, що Кирило Буданов заявив, що не має підтвердженої інформації щодо можливого перемир’я на Трійцю. Водночас він зазначив, що переговорні процеси між сторонами продовжуються, хоча їхні деталі не розголошуються. Також Буданов повідомив про підготовку візитів іноземних делегацій, зокрема зі США, до України та Росії.

Кирило Буданов війна в Україні мирні переговори
Яна Катасонова - редактор стрічки новин
Автор:
Яна Катасонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації