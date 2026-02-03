Буданов заметно изменил командную работу в Офисе Президента, — УП

Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Назначение Кирилла Буданова главой Офиса Президента заметно изменило внутреннюю атмосферу работы. Команда начала работать более оперативно и слаженно.

Об этом говорится в материале "Української правди".

Что изменилось в ОП после назначения Буданова

Как отметил собеседник УП из Офиса Президента, управленческая модель после назначения Кирилла Буданова стала более четкой: руководитель формулирует задачи, после чего команда приступает к их выполнению без промедлений.

"Когда надо, чтобы Буданов включился, можно просто зайти к нему в кабинет или написать сообщение. Он реагирует в течение 5 минут. Еще через 10 минут вы находите решение, что делать", — цитирует издание слова информированного источника, знакомого с ситуацией на Банковой.

Источник отмечает, что с появлением Буданова сотрудники Офиса Президента стали более автономными в отношении выполнения своих обязанностей. Они реже сталкиваются с чрезмерным контролем. Собеседник отмечает, что такой подход значительно контрастирует со стилем управления предыдущего руководителя ОП Андрея Ермака.

"(Ред. — Во времена Ермака) В фаворе были люди, которые умеют плести интриги и вставлять нож в ребро коллеге, чтобы поддерживать атмосферу взаимного недоверия. Без Ермака невозможно было решить ни один вопрос. Если он был занят, приходилось ждать ответа по 2-3 недели", — отметил источник журналистов.

Источник УП добавил, что сейчас на Банковой все организовано по-другому. Если прямое привлечение Кирилла Буданова не требуется, сотрудники Офиса Президента самостоятельно выполняют свои задачи и работают без вмешательства руководства.

"Такой подход способствовал укреплению командной работы и повышению эффективности принятия решений на Банковой", — подытожил собеседник.

Источник "Украинской правды" также отметил, что новый руководитель Офиса Президента ввел еженедельные совещания. На встречах обсуждают различные актуальные вопросы: от рабочих планов заместителей до повесток дня Рады и Правительства.

По его словам, если кто-то из заместителей не будет справляться со своими обязанностями, Буданов имеет мандат на проведение кадровых ротаций.

"Пока он никого не трогает, чтобы не создавать конфликтов на ровном месте и посмотреть, кто и что может. Но если кто-то не будет тянуть, то, поверьте, там быстро все пойдут на выход", — говорится в материале УП.

