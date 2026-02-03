Буданов помітно змінив командну роботу в Офісі Президента, — УП

Керівник ОП Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Призначення Кирила Буданова головою Офісу Президента помітно змінило внутрішню атмосферу роботи. Команда почала працювати більш оперативно та злагоджено.

Про це йдеться в матеріалі "Української правди".

Що змінилося в ОП після призначення Буданова

Як зазначив співрозмовник УП з Офісу Президента, управлінська модель після призначення Кирила Буданова стала чіткішою: керівник формулює завдання, після чого команда береться до їх виконання без зволікань.

"Коли треба, щоб Буданов включився, можна просто зайти до нього в кабінет або написати повідомлення. Він реагує впродовж 5 хвилин. Ще за 10 хвилин ви знаходите рішення, що робити", — цитує видання слова поінформованого джерела, обізнаного з ситуацією на Банковій.

Джерело зазначає, що з появою Буданова співробітники Офісу Президента стали більш автономними щодо виконання своїх обов'язків. Вони рідше стикаються з надмірним контролем. Співрозмовник наголошує, що такий підхід значно контрастує зі стилем управління попереднього керівника ОП Андрія Єрмака.

"(Ред. — В часи Єрмака) У фаворі були люди, які вміють плести інтриги і вставляти ножа в ребро колезі, щоб підтримувати атмосферу взаємної недовіри. Без Єрмака неможливо було вирішити жодне питання. Якщо він був зайнятий, доводилося чекати відповіді по 2–3 тижні", — відзначило джерело журналістів.

Джерело УП додало, що наразі на Банковій все організовано по-іншому. Якщо пряме залучення Кирила Буданова не потрібне, співробітники Офісу Президента самостійно виконують свої завдання і працюють без втручання керівництва.

"Такий підхід сприяв зміцненню командної роботи та підвищенню ефективності ухвалення рішень на Банковій", — підсумував співрозмовник.

Джерело "Української правди" також зазначило, що новий керівник Офісу Президента запровадив щонедільні наради. На зустрічах обговорюють різні актуальні питання: від робочих планів заступників до порядків денних Ради та Уряду.

За його словами, якщо хтось із заступників не справлятиметься зі своїми обов'язками, Буданов має мандат на проведення кадрових ротацій.

"Поки він нікого не чіпає, щоб не створювати конфліктів на рівному місці і подивитись, хто й що може. Але якщо хтось не буде тягнути, то, повірте, там швидко всі підуть на вихід", — йдеться у матеріалі УП.

