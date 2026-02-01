Буданов поздравил с Днем Департамента активных действий ГУР

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

В воскресенье, 1 февраля, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов обратился к воинам Главного управления разведки Минобороны Украины. Он поздравил их с Днем Департамента активных действий ГУР и поблагодарил за работу.

Соответствующее сообщение Кирилл Буданов опубликовал в Telegram.

Буданов обратился к воинам ГУР МОУ

"Сегодня, 1 февраля, — важный для меня и для каждого выходца из спецподразделений военной разведки день — День Департамента активных действий ГУР МО Украины! Поздравляю, собратья!", — написал Буданов.

В то же время он отметил, что спецподразделения ГУР — школа настоящей жизни. Буданов подчеркнул, что гордится причастностью к боевому братству разведки.

"Для каждого из нас это очень много значит. Это ощущение — навсегда с нами, потому что кто бы где ни был — мы всегда будем вместе, и впереди много сложной и важной работы для страны", — отметил руководитель ОПУ.

Кроме того, он добавил, что сейчас воины Департамента активных действий ГУР — новое поколение спецназовцев, которое обладает уникальным опытом ведения современной войны: "закаленные в боях за свободу украинской нации, лучше всего вышколенные и оснащенные, а главное — полностью преданные идее нашей освободительной борьбы, преданные Украине".

"Весь мир видит ваши профессионализм, храбрость и результативность во время войны с российским агрессором на земле, на воде и в воздухе. Желаю крепкого здоровья, сил и удачи на боевом пути!

Слово уважения спецназовцам Департамента активных действий ГУР МО Украины, павшим за свободу и достоинство украинской нации — вечная слава настоящим героям! Уважение и благодарность всем воинам, кто сейчас выполняет боевые задачи! Честь!", — обратился к воинам ГУР МОУ Буданов.

Скриншот сообщения Буданова/Telegram

