Буданов привітав з Днем Департаменту активних дій ГУР

У неділю, 1 лютого, керівник Офісу президента України Кирило Буданов звернувся до воїнів Головного управління розвідки Міноборони України. Він привітав їх із Днем Департаменту активних дій ГУР та подякував за роботу.

Відповідний допис Кирило Буданов опублікував у Telegram.

Буданов звернувся до воїнів ГУР МОУ

"Сьогодні, 1 лютого, — важливий для мене і для кожного вихідця зі спецпідрозділів воєнної розвідки день ― День Департаменту активних дій ГУР МО України! Вітаю, побратими!", — написав Буданов.

Водночас він зазначив, що спецпідрозділи ГУР — школа справжнього життя. Буданов наголосив, що пишається причетністю до бойового братерства розвідки.

"Для кожного з нас це дуже багато значить. Це відчуття — назавжди з нами, бо хто б де не був — ми завжди будемо разом, і попереду багато складної та важливої роботи для країни", — зауважив керівник ОПУ.

Крім того, він додав, що зараз воїни Департаменту активних дій ГУР — нове покоління спецпризначенців, яке володіє унікальним досвідом ведення сучасної війни: "загартовані в боях за волю української нації, найкраще вишколені та оснащені, а головне — цілковито віддані ідеї нашої визвольної боротьби, віддані Україні".

"Весь світ бачить ваші професіоналізм, хоробрість та результативність під час війни з російським агресором на землі, на воді й у повітрі. Бажаю міцного здоров’я, сил і удачі на бойовому шляху!

Слово пошани спецпризначенцям Департаменту активних дій ГУР МО України, полеглим за волю і гідність української нації ― вічна слава справжнім героям! Повага і вдячність усім воїнам, хто нині виконує бойові завдання! Честь!", — звернувся до воїнів ГУР МОУ Буданов.

Нагадаємо, що нещоадвно у США назвали переговорну позицію Буданова продуктивною.

Раніше ексзаступник генпрокурора України заявив, що Буданов під час перемовин продемонстрував гідну поведінку.