Василий-Константин Острожский — заявление Буданова ко дню рождения князя

Руководитель ОПУ Кирилл Буданов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В понедельник, 2 февраля, отмечают 500 лет со дня рождения князя Василия-Константина Острожского. Это важная фигура, без которой трудно представить украинскую историю.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов в Telegram.

Реклама

Читайте также:

День рождения князя Острожского

Буданов заявил, что князь Острожский заложил основы для формирования новой украинской элиты. Развивая города и усиливая войско он всегда помнил, что без инвестиций в культуру и образование невозможно создать сильное общество. По его словам, так появилась Острожская академия — первый центр высшего образования в Восточной Европе.

"Острожский создавал возможности и правила, одинаковые для всех, акцентировал на служении, а не получении личной выгоды, формировал основы доверия между государством и обществом. Эти вызовы до сих пор актуальны для Украины и нашему поколению выпало их с достоинством принять", — сказал руководитель ОПУ.

Также он отметил, что вспоминая чин Острожского, мы чтим не только величественных достойных прошлого, но и подтверждаем собственный выбор сегодня — творить сильную, справедливую и независимую Украину.

Скриншот сообщения Кирилла Буданова

Напомним, ранее Буданов сделал заявление в День Департамента активных действий ГУР. Он поблагодарил за работу.

А 29 января руководитель ОПУ почтил память героев Крут в годовщину трагедии. Он отметил, что это стало символом мужества и отваги украинцев.