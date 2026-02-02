Василий-Константин Острожский — заявление Буданова ко дню рождения князя

Буданов сделал заявление ко дню рождения князя Острожского
В понедельник, 2 февраля, отмечают 500 лет со дня рождения князя Василия-Константина Острожского. Это важная фигура, без которой трудно представить украинскую историю.
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов в Telegram.
День рождения князя Острожского
Буданов заявил, что князь Острожский заложил основы для формирования новой украинской элиты. Развивая города и усиливая войско он всегда помнил, что без инвестиций в культуру и образование невозможно создать сильное общество. По его словам, так появилась Острожская академия — первый центр высшего образования в Восточной Европе.
"Острожский создавал возможности и правила, одинаковые для всех, акцентировал на служении, а не получении личной выгоды, формировал основы доверия между государством и обществом. Эти вызовы до сих пор актуальны для Украины и нашему поколению выпало их с достоинством принять", — сказал руководитель ОПУ.
Также он отметил, что вспоминая чин Острожского, мы чтим не только величественных достойных прошлого, но и подтверждаем собственный выбор сегодня — творить сильную, справедливую и независимую Украину.
Напомним, ранее Буданов сделал заявление в День Департамента активных действий ГУР. Он поблагодарил за работу.
А 29 января руководитель ОПУ почтил память героев Крут в годовщину трагедии. Он отметил, что это стало символом мужества и отваги украинцев.
Читайте Новини.LIVE!