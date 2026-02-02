Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов сделал заявление ко дню рождения князя Острожского

Буданов сделал заявление ко дню рождения князя Острожского

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 22:07
Василий-Константин Острожский — заявление Буданова ко дню рождения князя
Руководитель ОПУ Кирилл Буданов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В понедельник, 2 февраля, отмечают 500 лет со дня рождения князя Василия-Константина Острожского. Это важная фигура, без которой трудно представить украинскую историю.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов в Telegram.

Реклама
Читайте также:

День рождения князя Острожского

Буданов заявил, что князь Острожский заложил основы для формирования новой украинской элиты. Развивая города и усиливая войско он всегда помнил, что без инвестиций в культуру и образование невозможно создать сильное общество. По его словам, так появилась Острожская академия — первый центр высшего образования в Восточной Европе.

"Острожский создавал возможности и правила, одинаковые для всех, акцентировал на служении, а не получении личной выгоды, формировал основы доверия между государством и обществом. Эти вызовы до сих пор актуальны для Украины и нашему поколению выпало их с достоинством принять", — сказал руководитель ОПУ.

Также он отметил, что вспоминая чин Острожского, мы чтим не только величественных достойных прошлого, но и подтверждаем собственный выбор сегодня — творить сильную, справедливую и независимую Украину.

null
Скриншот сообщения Кирилла Буданова

Напомним, ранее Буданов сделал заявление в День Департамента активных действий ГУР. Он поблагодарил за работу.

А 29 января руководитель ОПУ почтил память героев Крут в годовщину трагедии. Он отметил, что это стало символом мужества и отваги украинцев.

образование культура Кирилл Буданов день рождения Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации