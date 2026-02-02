Василь-Костянтин Острозький — заява Буданова до дня народження князя

Буданов зробив заяву до дня народження князя Острозького
У понеділок, 2 лютого, відзначають 500 років від дня народження князя Василя-Костянтина Острозького. Це важлива постать, без якої важко уявити українську історію.
Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов у Telegram.
День народження князя Острозького
Буданов заявив, що князь Острозький заклав підвалини для формування нової української еліти. Розбудовуючи міста та посилюючи військо він завжди пам'ятав, що без інвестицій у культуру та освіту неможливо створити сильне суспільство. За його словами, так постала Острозька академія — перший осередок вищої освіти у Східній Європі.
"Острозький створював можливості та правила, однакові для всіх, акцентував на служінні, а не здобутті особистої користі, формував підвалини довіри між державою та суспільством. Ці виклики досі актуальні для України та нашому поколінню випало їх з гідністю прийняти", — сказав керівник ОПУ.
Також він наголосив, що згадуючи чин Острозького, ми вшановуємо не лише величних достойників минулого, але й підтверджуємо власний вибір сьогодні — творити сильну, справедливу й незалежну Україну.
