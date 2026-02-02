Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов зробив заяву до дня народження князя Острозького

Буданов зробив заяву до дня народження князя Острозького

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 22:07
Василь-Костянтин Острозький — заява Буданова до дня народження князя
Керівник ОПУ Кирило Буданов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У понеділок, 2 лютого, відзначають 500 років від дня народження князя Василя-Костянтина Острозького. Це важлива постать, без якої важко уявити українську історію.

Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

День народження князя Острозького

Буданов заявив, що князь Острозький заклав підвалини для формування нової української еліти.  Розбудовуючи міста та посилюючи військо він завжди пам'ятав, що без інвестицій у культуру та освіту неможливо створити сильне суспільство. За його словами, так постала Острозька академія — перший осередок вищої освіти у Східній Європі.

"Острозький створював можливості та правила, однакові для всіх, акцентував на служінні, а не здобутті особистої користі, формував підвалини довіри між державою та суспільством. Ці виклики досі актуальні для України та нашому поколінню випало їх з гідністю прийняти", — сказав керівник ОПУ. 

Також він наголосив, що згадуючи чин Острозького, ми вшановуємо не лише величних достойників минулого, але й підтверджуємо власний вибір сьогодні — творити сильну, справедливу й незалежну Україну. 

null
Скриншот допису Кирила Буданова

Нагадаємо, раніше Буданов зробив заяву в День Департаменту активних дій ГУР. Він подякував за роботу.

А 29 січня керівник ОПУ вшанував пам'ять героїв Крут у роковини трагедії. Він наголосив що це стало символом мужності та відваги українців.

освіта культура Кирило Буданов день народження Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації