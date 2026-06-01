Буданов: РФ отправляет на войну против Украины незаконно вывезенных детей

Кирилл Буданов. Фото: ОП

Россия отправляет на войну детей, которых оккупанты незаконно вывезли из Украины на территорию страны-агрессора.

Об этом на международном Форуме Архитектура Безопасности заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.

Похищенных детей привлекают к боевым действиям против Украины

По словам Буданова, после того, как похищенные украинские дети достигают призывного возраста, их отправляют в российскую армию.

"Привлекаются ли они к ведению боевых действий? К сожалению, да, привлекаются. То есть по достижению призывного возраста все в армию и большой процент из них, скажем так, подписывает контракты и воюет за оккупационную армию", — отметил руководитель ОП.

Ранее Новини.LIVE писали, что Кирилл Буданов назвал российский "Орешник" исключительно инструментом для политического запугивания. А вот реальную опасность для Украины представляют массовые запасы обычных крылатых ракет, комплексов С-400, "Искандеров" и беспилотников.

Читайте также:

Также Буданов рассказывал, что встречи с народными депутатами происходят регулярно и по необходимости. Глава Офиса президента отметил, что такая коммуникация дает практические результаты в работе государственных институтов.