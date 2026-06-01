Буданов: РФ відправляє на війну проти України незаконно вивезених дітей

Кирило Буданов. Фото: ОП

Росія відправляє на війну дітей, яких окупанти незаконно вивезли з України на територію країни-агресорки.

Про це на міжнародному Форумі Архітектура Безпеки заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов, передає Новини.LIVE.

Викрадених дітей залучають до бойових дій проти України

За словами Буданова, після того, як викрадені українські діти досягають призовного віку, їх відправляють в російську армію.

"Чи вони залучаються до ведення бойових дій? На жаль, так, залучаються. Тобто по досягненню призовного віку всі в армію і великий відсоток з них, скажімо так, підписує контракти і воює за окупаційну армію", — зазначив керівник ОП.

Раніше Новини.LIVE писали, що Кирило Буданов назвав російський "Орєшнік" винятково інструментом для політичного залякування. А от реальну небезпеку для України становлять масові запаси звичайних крилатих ракет, комплексів С-400, "Іскандерів" та безпілотників.

