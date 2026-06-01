Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов: РФ відправляє на війну проти України незаконно вивезених дітей

Буданов: РФ відправляє на війну проти України незаконно вивезених дітей

Ua ru
Дата публікації: 1 червня 2026 20:23
Буданов: РФ відправляє на війну проти України незаконно вивезених дітей
Кирило Буданов. Фото: ОП

Росія відправляє на війну дітей, яких окупанти незаконно вивезли з України на територію країни-агресорки. 

Про це на міжнародному Форумі Архітектура Безпеки заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов, передає Новини.LIVE

Викрадених дітей залучають до бойових дій проти України

За словами Буданова, після того, як викрадені українські діти досягають призовного віку, їх відправляють в російську армію

"Чи вони залучаються до ведення бойових дій? На жаль, так, залучаються. Тобто по досягненню призовного віку всі в армію і великий відсоток з них, скажімо так, підписує контракти і воює за окупаційну армію", — зазначив керівник ОП. 

Раніше Новини.LIVE писали, що Кирило Буданов назвав російський "Орєшнік" винятково інструментом для політичного залякування. А от реальну небезпеку для України становлять масові запаси звичайних крилатих ракет, комплексів С-400, "Іскандерів" та безпілотників.

Читайте також:

Також Буданов розповідав, що зустрічі з народними депутатами відбуваються регулярно та за потреби. Очільник Офісу президента наголосив, що така комунікація дає практичні результати у роботі державних інституцій. 

Кирило Буданов війна в Україні Росія викрадені Росією діти
Юлія Леськова - Випусковий редактор
Автор:
Юлія Леськова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації