Буданов призвал мир усилить давление на Россию ради спасения жизней
Глава ОП Кирилл Буданов призвал международных партнеров усилить поддержку Украины и давление на Россию. Он подчеркнул, что это является необходимым условием для сохранения человеческих жизней и сдерживания террора, который представляет угрозу не только для Украины, но и для всего демократического мира.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Кирилла Буданова на его странице в Facebook в пятницу, 3 июля.
Буданов о важности давления на Россию
Глава ОП подчеркнул, что сегодня Киев находится в трауре из-за очередного российского террористического удара. Он напомнил, что Россия ежедневно атакует как прифронтовые регионы, так и тыловые города, убивая мирных жителей и пытаясь посеять панику и измотать украинское общество.
"Мир должен осознать: поддержка Украины должна расти, так же как и давление на агрессора. Это спасет человеческие жизни. Защищая нас, вы останавливаете террор, который уже смотрит на ваши границы", — подчеркнул Буданов.
Одной из ключевых задач сегодня, по словам главы ОП, остается безопасность граждан. В частности, города должны быть максимально защищены, а функционирование укрытий, своевременная помощь пострадавшим и защита гражданской инфраструктуры являются необходимостью в условиях войны.
Также Буданов заверил, что ни одно преступление против Украины не останется без ответа.
"Каждый преступный удар по нашим городам имеет конкретного зачинщика и исполнителей. С фамилиями и должностями. Террор не изменит ход войны. Он лишь увеличит цену, которую враг заплатит за свой выбор. Наш ответ будет неизбежен", — заявил он.
Ранее глава ОП заявлял, что все, кто причастен к российскому террору и военным преступлениям против украинцев, неизбежно понесут ответственность.
Новини.LIVE сообщали, что недавно Кирилл Буданов во время Форума единства заявил, что единство является главным условием сохранения украинского государства. Он подчеркнул, что только сплоченность общества поможет Украине выстоять в войне и обеспечить будущее страны. Также Буданов подчеркнул важность поддержки ветеранов, создания безопасных условий для возвращения людей и развития экономики.
Новини.LIVE также писали, что Буданов приветствовал принятие закона о создании Украинского национального пантеона, назвав его важным и давно назревшим решением. По его словам, пантеон должен стать символом исторической преемственности, единства и уважения к людям, которые создавали и защищали Украину. Также Буданов подчеркнул, что сохранение общей памяти важно для укрепления украинской государственности.
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