Буданов предоставил ветеранской организации CS Gladiator микроавтобус

Буданов предоставил ветеранской организации CS Gladiator микроавтобус

Дата публикации 1 мая 2026 17:14
Буданов предоставил ветеранской организации CS Gladiator микроавтобус
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов передал закарпатской команде ветеранов войны и лиц с инвалидностью CS Gladiator микроавтобус для поездок на соревнования. Представители сообщества выразили ему благодарность.

Об этом сообщает CS Gladiator, передает Новини.LIVE.

CS Gladiator получила от Кирилла Буданова микроавтобус для поездок на соревнования

"Прошло чуть больше двух недель как Кирилл Буданов посетил нас в Закарпатье. Мы имели возможность представить нашу команду CS Gladiator и Федерацию адаптивных видов спорта. Рассказывали о команде, что команда выезжает на всеукраинские соревнования, кто-то из команды попадает на международные соревнования. Он задал вопрос: "Чего не хватает команде?" И мы отвечали, что у нас есть оборудование, тренажерный зал, баскетбольные коляски. Но нет автомобилей, автобусов, чтобы команда могла ездить на всеукраинские соревнования. И вы можете увидеть результат — новенький Mercedes Sprinter", — отметили ветераны.

Они говорят, что дня них это не только транспорт, а новые возможности для развития, поездок и побед.

"Это о движении вперед, о вере в себя и о силе команды, которая ежедневно развивается. Кирилл Алексеевич Буданов, от команды CS Gladiator и Федерации адаптивных видов спорта искренне благодарим вас за поддержку команды и развитие ветеранского движа на Закарпатье!" — говорится в обращении представителей CS Gladiator.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на политолога и блогера Петра Олещука, под руководством Кирилла Буданова обмены и возвращение украинских защитников из российского плена стали системными, поскольку подход к этому процессу был существенно изменен.

Ранее политтехнолог и политический эксперт Олег Постернак заявил, что сейчас украинское общество открывает для себя Буданова, прежде всего как человека, а также политического деятеля.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
