Буданов предоставил ветеранской организации CS Gladiator микроавтобус

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов передал закарпатской команде ветеранов войны и лиц с инвалидностью CS Gladiator микроавтобус для поездок на соревнования. Представители сообщества выразили ему благодарность.

"Прошло чуть больше двух недель как Кирилл Буданов посетил нас в Закарпатье. Мы имели возможность представить нашу команду CS Gladiator и Федерацию адаптивных видов спорта. Рассказывали о команде, что команда выезжает на всеукраинские соревнования, кто-то из команды попадает на международные соревнования. Он задал вопрос: "Чего не хватает команде?" И мы отвечали, что у нас есть оборудование, тренажерный зал, баскетбольные коляски. Но нет автомобилей, автобусов, чтобы команда могла ездить на всеукраинские соревнования. И вы можете увидеть результат — новенький Mercedes Sprinter", — отметили ветераны.

Они говорят, что дня них это не только транспорт, а новые возможности для развития, поездок и побед.

"Это о движении вперед, о вере в себя и о силе команды, которая ежедневно развивается. Кирилл Алексеевич Буданов, от команды CS Gladiator и Федерации адаптивных видов спорта искренне благодарим вас за поддержку команды и развитие ветеранского движа на Закарпатье!" — говорится в обращении представителей CS Gladiator.

