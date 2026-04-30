Буданов трансформировал подход к возвращению пленных: эксперт

Кирилл Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Под руководством главы Офиса президента Кирилла Буданова возвращение защитников из российского плена стало системным, ведь он в корне трансформировал подход к этому процессу.

На этом акцентировал политолог и блогер Петр Олещук, передает Новини.LIVE.

Как Буданов изменил подход к обменам пленными

"Вы заметили, как возвращение наших защитников из российского плена стало системным процессом под руководством Буданова? Статистика говорит сама за себя: только за четыре месяца этого года состоялось уже 5 масштабных обменов. Результат — более 1100 военных и гражданских вернулись домой. Природа этого, на мой взгляд, в коренной трансформации самого подхода. Ведь процесс возвращения пленных стал неотъемлемой частью переговорного процесса и вопрос возвращения домой наших военных и гражданских — один из важнейших треков мирных переговоров сегодня", — отметил эксперт.

Он добавил, что в процессе чувствуется и рука разведки, поскольку его двигают не громкие декларации или эмоции, а скрытые рычаги влияния, непубличные каналы коммуникации, привлечение посредников, работа с болевыми точками врага. В целом многоуровневая стратегия с целью освобождения из российского плена всех наших защитников и гражданских.

"А вчерашнее совещание у президента с участием Буданова и команды Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в очередной раз подтвердило: процесс окончательно вошел в новое русло. Речь идет уже не просто о количестве. Ведь когда президент публично говорит о возвращении "азовцев", о людях, которые 4 года были в плену — это прямой намек на способность команды работать и достигать результата с самыми сложными кейсами. Конечно, за этим стоят тысячи часов работы. Даже часть пропавших без вести удалось перевести в новый статус — подтвержденных пленных. И уже есть не один случай, когда наши герои, которых считали пропавшими без вести — вернулись домой", — напомнил блогер.

По его словам, хотя международные партнеры были привлечены и раньше, расширение географии посредничества - от США до стран Ближнего Востока — свидетельствует о существенном усилении этого процесса.

"Теперь это не только дипломатия ради дипломатии. Это использование международных игроков, которые создают для РФ дополнительные болевые точки и заставляют ее входить в переговорный процесс и, наконец, отпускать наших ребят", — подчеркнул политолог.

Именно поэтому, добавил он, вчерашнюю встречу у президента вряд ли стоит считать простым протокольным совещанием. Скорее это свидетельство того, что сработал новый рычаг давления на Россию, который дал возможность вывести на финальный этап подготовки следующий масштабный обмен.

"А это — еще одна наглядная иллюстрация коренной трансформации работы по возвращению пленных, — от ситуативных решений к системной модели стратегического менеджмента. И еще одна интересная деталь. Украине удалось сломать обычаи войн, проводя обмены во время боевых действий, а не после их завершения. Еще в 22-м году Координационный штаб под руководством Буданова начал освобождать наших из плена и за время полномасштабной войны проведено уже 73 обмена. Домой удалось вернуть 9048 украинцев, среди которых как военные, так и гражданские лица", — завершил Петр Олещук.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее глава Офиса Президента Кирилл Буданов прокомментировал обмены пленными. По его словам, этот процесс возможен благодаря совместной работе многих структур. Он также выразил благодарность главе государства Владимиру Зеленскому за личный контроль этого вопроса.

Также мы писали о том, что руководитель Офиса президента раскрыл подробности обмена пленными, который произошел 24 апреля 2026 года. По словам Кирилла Буданова, домой из российской неволи вернулись 193 украинских защитника. Это был второй этап Пасхального обмена.