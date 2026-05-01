Буданов надав ветеранській організації CS Gladiator мікроавтобус

Кирило Буданов.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов передав закарпатській команді ветеранів війни та осіб з інвалідністю CS Gladiator мікроавтобус для поїздок на змагання. Представники спільноти висловили йому вдячність.

"Пройшло трохи більше двох тижнів як Кирило Буданов завітав до нас на Закарпаття. Ми мали змогу представити нашу команду CS Gladiator та Федерацію адаптивних видів спорту. Розповідали про команду, що команда виїжджає на всеукраїнські змагання, хтось з команди попадає на міжнародні змагання. Він задав питання: "Чого не вистачає команді?" І ми відповідали, що в нас є обладнання, тренажерний зал, баскетбольні коляски. Але немає автомобілів, автобусів, щоб команда могла їздити на всеукраїнські змагання. І ви можете побачити результат — новенький Mercedes Sprinter", — зазначили ветерани.

Вони кажуть, що дня них це не лише транспорт, а нові можливості для розвитку, поїздок і перемог.

"Це про рух вперед, про віру в себе і про силу команди, яка щодня розвивається. Кирило Олексійович Буданов, від команди CS Gladiator та Федерації адаптивних видів спорту щиро дякуємо вам за підтримку команди і розвиток ветеранського двіжу на Закарпатті!" — йдеться у зверненні представників CS Gladiator.

