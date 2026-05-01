Головна Новини дня Буданов надав ветеранській організації CS Gladiator мікроавтобус

Буданов надав ветеранській організації CS Gladiator мікроавтобус

Дата публікації: 1 травня 2026 17:14
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов передав закарпатській команді ветеранів війни та осіб з інвалідністю CS Gladiator мікроавтобус для поїздок на змагання. Представники спільноти висловили йому вдячність.

Про це повідомляє CS Gladiator, передає Новини.LIVE.

"Пройшло трохи більше двох тижнів як Кирило Буданов завітав до нас на Закарпаття. Ми мали змогу представити нашу команду CS Gladiator та Федерацію адаптивних видів спорту. Розповідали про команду, що команда виїжджає на всеукраїнські змагання, хтось з команди попадає на міжнародні змагання. Він задав питання: "Чого не вистачає команді?" І ми відповідали, що в нас є обладнання, тренажерний зал, баскетбольні коляски. Але немає автомобілів, автобусів, щоб команда могла їздити на всеукраїнські змагання. І ви можете побачити результат — новенький Mercedes Sprinter", — зазначили ветерани.

Вони кажуть, що дня них це не лише транспорт, а нові можливості для розвитку, поїздок і перемог.

"Це про рух вперед, про віру в себе і про силу команди, яка щодня розвивається. Кирило Олексійович Буданов, від команди CS Gladiator та Федерації адаптивних видів спорту щиро дякуємо вам за підтримку команди і розвиток ветеранського двіжу на Закарпатті!" — йдеться у зверненні представників CS Gladiator.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на політолога та блогера Петра Олещука, під керівництвом Кирила Буданова обміни та повернення українських захисників із російського полону стали системними, оскільки підхід до цього процесу було суттєво змінено.

Раніше політтехнолог та політичний експерт Олег Постернак заявив, що наразі українське суспільство відкриває для себе Буданова, передусім як людину, а також політичного діяча.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
