Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов во вторник, 17 ноября, обратился к украинской молодежи по случаю Дня студента. Он отметил стойкость тех, кто продолжает учиться во время российских обстрелов, а также поблагодарил студентов, вставших на защиту государства.

Об этом сообщил Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.

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Обращение Кирилла Буданова. Изображение: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Буданов обратился к украинским студентам

По словам Буданова, несмотря на войну, студенты продолжают получать образование и работать ради будущего страны.

"Я искренне уважаю это поколение. Оно не откладывает жизнь на потом, берет на себя ответственность и уже сегодня определяет будущее Украины", — подчеркнул он.

Глава ОП отметил, что государство должно создать условия, при которых молодые люди смогут применять свои знания и таланты в Украине. Важно, чтобы у них была возможность строить здесь свою жизнь и развивать страну.

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Буданов почтил память погибших студентов

Отдельно чиновник вспомнил украинских студентов, погибших, защищая государство от российской агрессии.

"Вечная память и слава студентам, отдавшим жизнь за нашу свободу. Их жертва никогда не будет забыта", — написал Буданов.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов посетил Центр надежды и восстановления Save Ukraine. Там проходят реабилитацию дети и семьи, которых удалось спасти из оккупированных Олешек, других районов Херсонской области, Крыма и территории России. Чиновник пообщался с ними.

Также Новини.LIVE писали, что Буданов рассказал об экономических отношениях Украины и Польши. По его словам, в прошлом году товарооборот между странами составил почти 13 млрд долларов. Он также подчеркнул возможности дальнейшего сотрудничества.