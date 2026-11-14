Кирилл Буданов посетил Центр надежды и восстановления Save Ukraine. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов посетил Центр надежды и восстановления Save Ukraine. В настоящее время там проходят реабилитацию дети и семьи, спасенные из временно оккупированных Олешек, Херсонской области, Крыма и территории России. Буданов пообщался с людьми, чья стойкость впечатляет.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в соцсетях в субботу, 14 ноября, передает Новини.LIVE.

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Буданов посетил Центр надежды и восстановления Save Ukraine

"За каждой семьей, присутствующей здесь, стоит история невероятного испытания. Семья из Олешек, которая под угрозой голода и гибели пробиралась к своим буквально через минные поля. Юноши, которые в условиях оккупации получали вражеские повестки, но категорически отказались воевать против собственного государства и смогли вырваться из ловушки. Дети из Крыма, чья главная просьба звучит неизменно и чётко: вернуть им их дом", — подчеркнул Буданов.

Буданов в Центре надежды и восстановления Save Ukraine. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Глава ОП поблагодарил каждого и каждую, кто выстоял в условиях оккупации и сохранил в сердце Украину, не отрекся от своих корней, несмотря на давление, запугивание и пропаганду. По его словам, несокрушимость людей и стремление жить на свободной украинской земле — это то, что придает сил в самые тяжелые моменты борьбы.

Буданов пообщался с людьми, которых спасли из ВОТ и России. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Буданов подчеркнул, что государство обязано сделать всё необходимое, чтобы украинцы, которые продолжают уезжать из оккупированных территорий, могли восстановиться, получить образование и построить достойное будущее в родной стране.

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Кирилл Буданов посетил Центр надежды и восстановления Save Ukraine. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Особая благодарность — команде Save Ukraine за приглашение и за вашу чрезвычайно сложную, зачастую рискованную работу. Вы вытаскиваете наших людей из ада оккупации, даете им приют, лечите душевные раны и помогаете начать новую жизнь", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, Буданов побывал в Стамбуле на предприятии, где ведется строительство корвета "Гетман Иван Выговский" для Военно-морских сил ВСУ. По его словам, судно уже приближается к завершению этапа строительства.

А 11 ноября Буданов напомнил об освобождении Херсона от российских захватчиков в 2022 году. Он отметил, что город находился в оккупации 254 дня. Все это время жители Херсона продолжали сопротивляться российским захватчикам, несмотря на преследования, похищения и пытки.