Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов посетил центр Save Ukraine и встретился с семьями из ВОТ

Буданов посетил центр Save Ukraine и встретился с семьями из ВОТ

Ua ru
14 ноября 2026 19:24
Буданов посетил центр Save Ukraine, где восстанавливаются спасенные из оккупации семьи t.me/Kyrylo_Budanov_Official
Кирилл Буданов посетил Центр надежды и восстановления Save Ukraine. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов посетил Центр надежды и восстановления Save Ukraine. В настоящее время там проходят реабилитацию дети и семьи, спасенные из временно оккупированных Олешек, Херсонской области, Крыма и территории России. Буданов пообщался с людьми, чья стойкость впечатляет.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в соцсетях в субботу, 14 ноября, передает Новини.LIVE.

Реклама

Буданов посетил Центр надежды и восстановления Save Ukraine

"За каждой семьей, присутствующей здесь, стоит история невероятного испытания. Семья из Олешек, которая под угрозой голода и гибели пробиралась к своим буквально через минные поля. Юноши, которые в условиях оккупации получали вражеские повестки, но категорически отказались воевать против собственного государства и смогли вырваться из ловушки. Дети из Крыма, чья главная просьба звучит неизменно и чётко: вернуть им их дом", — подчеркнул Буданов.

Кирило Буданов у Центрі надії та відновлення Save Ukraine
Буданов в Центре надежды и восстановления Save Ukraine. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Глава ОП поблагодарил каждого и каждую, кто выстоял в условиях оккупации и сохранил в сердце Украину, не отрекся от своих корней, несмотря на давление, запугивание и пропаганду. По его словам, несокрушимость людей и стремление жить на свободной украинской земле — это то, что придает сил в самые тяжелые моменты борьбы.

Кирило Буданов
Буданов пообщался с людьми, которых спасли из ВОТ и России. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Буданов подчеркнул, что государство обязано сделать всё необходимое, чтобы украинцы, которые продолжают уезжать из оккупированных территорий, могли восстановиться, получить образование и построить достойное будущее в родной стране.

Читайте также:
Буданов поспілкувася з людьми з ТОТ та Росії
Кирилл Буданов посетил Центр надежды и восстановления Save Ukraine. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Особая благодарность — команде Save Ukraine за приглашение и за вашу чрезвычайно сложную, зачастую рискованную работу. Вы вытаскиваете наших людей из ада оккупации, даете им приют, лечите душевные раны и помогаете начать новую жизнь", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, Буданов побывал в Стамбуле на предприятии, где ведется строительство корвета "Гетман Иван Выговский" для Военно-морских сил ВСУ. По его словам, судно уже приближается к завершению этапа строительства.

А 11 ноября Буданов напомнил об освобождении Херсона от российских захватчиков в 2022 году. Он отметил, что город находился в оккупации 254 дня. Все это время жители Херсона продолжали сопротивляться российским захватчикам, несмотря на преследования, похищения и пытки.

украинцы Украина Кирилл Буданов оккупация Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации