Кирило Буданов відвідав Центр надії та відновлення Save Ukraine. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов відвідав Центр надії та відновлення Save Ukraine. Наразі там проходять реабілітацію діти та родини, врятовані з тимчасово окупованих Олешків, Херсонщини, Криму та території Росії. Буданов поспілкувався з людьми, чия стійкість вражає.

Про це Кирило Буданов повідомив у соцмережах у суботу, 14 листопада, передає Новини.LIVE.

Реклама

Буданов відвідав Центр надії та відновлення Save Ukraine

"За кожною присутньою тут сім’єю — історія неймовірного випробування. Родина з Олешків, яка під загрозою голоду й загибелі виходила до своїх буквально через мінні поля. Юнаки, які в окупації отримували ворожі повістки, але категорично відмовилися воювати проти власної держави і змогли вирватися з пастки. Діти з Криму, чиє головне прохання звучить незмінно і чітко: повернути їхній дім", — наголосив Буданов.

Новина доповнюється...