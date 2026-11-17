Керівник Офісу президента Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов у вівторок, 17 листопада, звернувся до української молоді з нагоди Дня студента. Він відзначив стійкість тих, хто продовжує навчатися під час російських обстрілів, а також подякував студентам, які стали на захист держави.

Про це повідомив Кирило Буданов, передає Новини.LIVE.

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Звернення Кирила Буданова. Зображення: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Буданов звернувся до українських студентів

За словами Буданова, попри війну студенти продовжують здобувати освіту та працювати заради майбутнього країни.

"Я щиро поважаю це покоління. Воно не відкладає життя на потім, бере на себе відповідальність і вже сьогодні визначає майбутнє України", — наголосив він.

Керівник ОП зазначив, що держава має створити умови, за яких молоді люди зможуть застосовувати свої знання й таланти в Україні. Важливо, щоб вони мали можливість будувати тут своє життя та розвивати країну.

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Буданов вшанував пам'ять загиблих студентів

Окремо посадовець згадав українських студентів, які загинули, захищаючи державу від російської агресії.

"Вічна пам’ять і слава студентам, які віддали життя за нашу свободу. Їхня жертва ніколи не буде забута", — написав Буданов.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов відвідав Центр надії та відновлення Save Ukraine. Там проходять реабілітацію діти та родини, яких вдалося врятувати з окупованих Олешок, інших районів Херсонщини, Криму та території Росії. Посадовець поспілкувався з ними.

Також Новини.LIVE писали, що Буданов розповів про економічні відносини України та Польщі. За його словами, минулого року товарообіг між країнами становив майже 13 млрд доларів. Він також наголосив на можливостях подальшої співпраці.