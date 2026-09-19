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Главная Новости дня Буданов поздравил победителей Кубка Президента Украины по рукопашному бою

Буданов поздравил победителей Кубка Президента Украины по рукопашному бою

Ua ru
19 сентября 2026 20:37
Болел за команду ГУР: Буданов поздравил победителей Кубка Президента Украины по рукопашному бою
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов поздравил победителей и участников Кубка президента Украины по рукопашному бою. Первое место заняла команда Службы безопасности президента Украины. Серебро завоевала команда ГУР, а третье место — Национальная гвардия Украины.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в субботу, 19 сентября, пишет Новини.LIVE.

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Буданов о результатах соревнований

По информации Кирилла Буданова, первое место в Кубке Президента Украины по рукопашному бою заняла команда Службы безопасности Президента Украины. Второе место завоевала команда Главного управления разведки, а третье — команда Национальной гвардии Украины.

Буданов отметил, что лично болел за команду ГУР, которая завоевала серебро. Он также провел параллель между спортивными соревнованиями и общей борьбой украинских военных против российской агрессии.

Говоря о результатах Кубка и выступлении команды ГУР, Буданов подчеркнул, что второе место — это результат на пьедестале, однако стремление быть первыми остается важной чертой команды:

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"Поздравляю победителей и участников Кубка Президента Украины по рукопашному бою. Первое место — команда Службы безопасности Президента Украины. Третье — Национальная гвардия Украины. Не буду скрывать: болел за команду ГУР, которая завоевала серебро. Второе место на пьедестале, но быть первыми — в характере.

На татами определяем сильнейшего. На войне бьем общего врага. Вместе. Слава Украине!", — написал Буданов.

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Скриншот сообщения Буданова/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 19 сентября 2026 года Кирилл Буданов поздравил с днём рождения генерала украинской разведки, не назвав его имени. Он назвал военного своим собратьем, специалистом и государственным деятелем и отметил его высокий профессионализм. Буданов также пожелал генералу здоровья, новых успешных операций и общей победы Украины.

Новини.LIVE также писали, что Кирилл Буданов заявил, что Украина должна объединить усилия государства, СМИ, экспертов и IT-сектора для противодействия информационным угрозам. По его словам, Россия использует пропаганду, ботофермы, дипфейки и манипуляции. Буданов подчеркнул, что Украина должна не ждать угроз, а действовать на опережение в медиапространстве.

Офис президента спорт Соревнования Кирилл Буданов спортсмены
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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