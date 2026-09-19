Вболівав за команду ГУР: Буданов привітав переможців Кубка Президента України з рукопашного бою

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов привітав переможців та учасників Кубка Президента України з рукопашного бою. Перше місце посіла команда Служби безпеки Президента України. Срібло виборола команда ГУР, а третє місце — Національна гвардія України.

Про це Кирило Буданов повідомив у суботу, 19 вересня, інформує Новини.LIVE.

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Буданов про результати змагань

За інформацією Кирила Буданова, перше місце у Кубку Президента України з рукопашного бою посіла команда Служби безпеки Президента України. Друге місце здобула команда Головного управління розвідки, а третє — команда Національної гвардії України.

Буданов зазначив, що особисто вболівав за команду ГУР, яка виборола срібло. Він також провів паралель між спортивними змаганнями та спільною боротьбою українських військових проти російської агресії.

Говорячи про результати Кубка та виступ команди ГУР, Буданов наголосив, що друге місце є результатом на п’єдесталі, однак прагнення бути першими залишається важливою рисою команди:

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"Вітаю переможців та учасників Кубка Президента України з рукопашного бою. Перше місце — команда Служби безпеки Президента України. Третє — Національна гвардія України. Не приховуватиму: вболівав за команду ГУР, яка виборола срібло. Друге місце на п’єдесталі, але бути першими — у характері.

На татамі визначаємо найсильнішого. На війні б’ємо спільного ворога. Разом. Слава Україні!", — написав Буданов.

Скриншот повідомлення Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 19 вересня 2026 року Кирило Буданов привітав із днем народження генерала української розвідки, не назвавши його імені. Він назвав військового своїм побратимом, фахівцем і державником та відзначив його високий професіоналізм. Буданов також побажав генералу здоров’я, нових успішних операцій та спільної перемоги України.

Новини.LIVE також писали, що Кирило Буданов заявив, що Україна має об’єднати зусилля держави, медіа, експертів та IT-сектору для протидії інформаційним загрозам. За його словами, Росія використовує пропаганду, ботоферми, дипфейки та маніпуляції. Буданов наголосив, що Україна має не чекати на загрози, а діяти на випередження в медіапросторі.