Буданов почтил годовщину провозглашения Карпатской Украины

Руководитель ОПУ Кирилл Буданов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов напомнил, что 15 марта 1939 года в Хусте провозглашена независимость Карпатской Украины. Он на историческом значении этого события для украинской государственности и современной борьбы за свободу. По его словам, наша главная гарантия безопасности — это собственное оружие и собственное войско.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Кирилл Буданов заявил в соцсетях.

"15 марта 1939-го года в Хусте провозглашена независимость Карпатской Украины. Пока большая Европа замирала в ожидании катастрофы, украинцы Закарпатья уже сделали свой выбор — борьба и воля", — сказал Буданов.

Он отметил, что это была первая попытка возродить нашу государственность после поражения освободительной борьбы УНР. И она стала манифестом: украинцы одними из первых в Европе вступили в бой с союзниками Гитлера.

По словам руководителя ОПУ, на Красном Поле сечевики сражались не просто за клочок закарпатской земли. Они сражались за право украинцев быть субъектом, а не объектом чужих договоренностей, даже когда силы были абсолютно неравными.

"История учит нас: молчание цивилизованного мира — это кислород для диктаторов. А наша главная гарантия безопасности - это собственное оружие и собственное войско. Украина начинается там, где за нее готовы бороться. Помним уроки прошлого. Боремся ради будущего", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Скриншот сообщения Кирилла Буданова

В Украине 14 марта отмечали День добровольца. Кирилл Буданов напомнил о подвиге героев и заявил, что именно добровольцы с регулярной армией в 2014 году стали между врагом и Украиной.

Также в этот день руководитель ОПУ поздравил Третий армейский корпус с годовщиной создания. Он отметил роль добровольческого движения, из которого выросла одна из самых эффективных боевых структур украинской армии.