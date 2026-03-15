Буданов почтил годовщину провозглашения Карпатской Украины
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов напомнил, что 15 марта 1939 года в Хусте провозглашена независимость Карпатской Украины. Он на историческом значении этого события для украинской государственности и современной борьбы за свободу. По его словам, наша главная гарантия безопасности — это собственное оружие и собственное войско.
Кирилл Буданов заявил в соцсетях.
Годовщина провозглашения Карпатской Украины
"15 марта 1939-го года в Хусте провозглашена независимость Карпатской Украины. Пока большая Европа замирала в ожидании катастрофы, украинцы Закарпатья уже сделали свой выбор — борьба и воля", — сказал Буданов.
Он отметил, что это была первая попытка возродить нашу государственность после поражения освободительной борьбы УНР. И она стала манифестом: украинцы одними из первых в Европе вступили в бой с союзниками Гитлера.
По словам руководителя ОПУ, на Красном Поле сечевики сражались не просто за клочок закарпатской земли. Они сражались за право украинцев быть субъектом, а не объектом чужих договоренностей, даже когда силы были абсолютно неравными.
"История учит нас: молчание цивилизованного мира — это кислород для диктаторов. А наша главная гарантия безопасности - это собственное оружие и собственное войско. Украина начинается там, где за нее готовы бороться. Помним уроки прошлого. Боремся ради будущего", — подчеркнул Кирилл Буданов.
Последние заявления Буданова
В Украине 14 марта отмечали День добровольца. Кирилл Буданов напомнил о подвиге героев и заявил, что именно добровольцы с регулярной армией в 2014 году стали между врагом и Украиной.
Также в этот день руководитель ОПУ поздравил Третий армейский корпус с годовщиной создания. Он отметил роль добровольческого движения, из которого выросла одна из самых эффективных боевых структур украинской армии.
