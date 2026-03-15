Буданов вшанував річницю проголошення Карпатської України

Буданов вшанував річницю проголошення Карпатської України

Дата публікації: 15 березня 2026 10:13
Керівник ОПУ Кирило Буданов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов нагадав, що 15 березня 1939 року в Хусті проголошено незалежність Карпатської України. Він на історичному значенні цієї події для української державності та сучасної боротьби за свободу. За його словами, наша головна гарантія безпеки — це власна зброя і власне військо.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Кирило Буданов заявив в соцмережах. 

Читайте також:

Річниця проголошення Карпатської України

"15 березня 1939-го року в Хусті проголошено незалежність Карпатської України. Поки велика Європа завмирала в очікуванні катастрофи, українці Закарпаття вже зробили свій вибір — боротьба і воля", — сказав Буданов. 

Він зазначив, що це була перша спроба відродити нашу державність після поразки визвольних змагань УНР. І вона стала маніфестом: українці одними з перших у Європі вступили в бій із союзниками Гітлера.

За словами очільника ОПУ, на Красному Полі січовики билися не просто за клаптик закарпатської землі. Вони билися за право українців бути суб'єктом, а не об'єктом чужих домовленостей, навіть коли сили були абсолютно нерівними.

"Історія вчить нас: мовчання цивілізованого світу — це кисень для диктаторів. А наша головна гарантія безпеки — це власна зброя і власне військо. Україна починається там, де за неї готові боротися. Пам'ятаємо уроки минулого. Боремося заради майбутнього", — наголосив Кирило Буданов. 

Скриншот допису Кирила Буданова

Останні заяви Буданова

В Україні 14 березня відзначали День добровольця. Кирило Буданов нагадав про подвиг героїв та заявив, що саме добровольці з регулярною армією у 2014 році стали між ворогом і Україною. 

Також у цей день керівник ОПУ привітав Третій армійський корпус з річницею створення. Він наголосив на ролі добровольчого руху, з якого виросла одна з найефективніших бойових структур української армії.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
