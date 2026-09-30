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Главная Новости дня Буданов: партнеры могут получить украинские технологии противодействия БПЛА

Буданов: партнеры могут получить украинские технологии противодействия БПЛА

Ua ru
30 сентября 2026 20:17
Кирилл Буданов: партнеры могут получить украинские технологии противодействия БПЛА
срочная

Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что страны, заключившие с Украиной соглашения о сотрудничестве в сфере беспилотников, могут получить доступ к новейшим украинским технологиям для противодействия российским реактивным БПЛА. Речь идет, в частности, о государствах, которые уже имеют с Киевом договоренности в рамках так называемых Drone Deals.

Об этом Буданов заявил в интервью EuroNews, сообщает Новини.LIVE.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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