Кирилл Буданов: партнеры могут получить украинские технологии противодействия БПЛА

Буданов: партнеры могут получить украинские технологии противодействия БПЛА
Ua ru
30 сентября 2026 20:17
срочная
Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что страны, заключившие с Украиной соглашения о сотрудничестве в сфере беспилотников, могут получить доступ к новейшим украинским технологиям для противодействия российским реактивным БПЛА. Речь идет, в частности, о государствах, которые уже имеют с Киевом договоренности в рамках так называемых Drone Deals.
Об этом Буданов заявил в интервью EuroNews, сообщает Новини.LIVE.
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