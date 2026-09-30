Кирило Буданов: партнери можуть отримати українські технології протидії БпЛА

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Керівник ОП Кирило Буданов, заявив, що країни, які уклали з Україною угоди про співпрацю у сфері безпілотників, можуть отримати доступ до новітніх українських технологій для протидії російським реактивним БПЛА. Йдеться, зокрема, про держави, які вже мають із Києвом домовленості в межах так званих Drone Deals.

Про це Буданов заявив в інтервʼю EuroNews, інформує Новини.LIVE.

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