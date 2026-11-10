Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов обсудил с представителями ФСБ РФ детали обмена пленными

Буданов обсудил с представителями ФСБ РФ детали обмена пленными

Ua ru
10 ноября 2026 19:10
Буданов согласовывает детали крупного обмена пленными с РФ FISU press officе
Украинская делегация на переговорах в Абу-Даби. Фото: FISU press officе

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в ходе переговоров в Абу-Даби провел беседу с представителями российской делегации о предстоящем масштабном обмене пленными. Основной темой обсуждения стали детали его организации и проведения.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE.

Реклама

С кем Буданов обсуждал обмен пленными

Собеседниками Буданова с российской стороны, как утверждают источники, были руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ Дмитрий Минаев и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков.

Стороны сосредоточились именно на деталях масштабного обмена удерживаемыми лицами. Его планируют провести в ближайшее время.

В то же время других подробностей относительно количества людей, которых могут вернуть, и возможных сроков проведения обмена источники не привели.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский назвал трехсторонний диалог конструктивным и содержательным. Глава государства подчеркнул, что освобождение украинских пленных остается одним из приоритетов переговорного процесса.

Как сообщали Новини.LIVE, советник канцлера Германии Фридриха Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер заявил, что европейские страны должны принимать активное участие в поиске путей завершения войны в Украине. Он подчеркнул, что мир в Украине напрямую связан с безопасностью всего европейского региона.

ОАЭ Кирилл Буданов Россия мирные переговоры обмен пленными
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации