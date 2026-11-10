Украинская делегация на переговорах в Абу-Даби. Фото: FISU press officе

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в ходе переговоров в Абу-Даби провел беседу с представителями российской делегации о предстоящем масштабном обмене пленными. Основной темой обсуждения стали детали его организации и проведения.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE.

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С кем Буданов обсуждал обмен пленными

Собеседниками Буданова с российской стороны, как утверждают источники, были руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ Дмитрий Минаев и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков.

Стороны сосредоточились именно на деталях масштабного обмена удерживаемыми лицами. Его планируют провести в ближайшее время.

В то же время других подробностей относительно количества людей, которых могут вернуть, и возможных сроков проведения обмена источники не привели.

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